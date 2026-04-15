"Biały Lotos". Festiwal w Cannes bohaterem 4. sezonu
"Biały Lotos". Festiwal w Cannes bohaterem 4. sezonu

Mike White ogłosił, że właśnie rozpoczęły się zdjęcia do czwartego sezonu serialu "Biały Lotos". Przy okazji ujawniono, że będzie to najbardziej kinofilny sezon w historii.

Choć szczegóły fabuły 4. sezonu serialu "Biały Lotos" nie są znany, to jednak teraz dowiedzieliśmy się, że jego akcja rozgrywać się będzie w czasie festiwalu w Cannes.

To nie wszystko. Położony przy Promenade de la Croisette Hôtel Martinez będzie "grał" w serialu White Lotus Cannes. Hôtel Martinez to jedno z miejsce, w którym w czasie festiwalu mieszkają prominentni goście tej imprezy. Zdjęcia w nim będą kręcone m.in. w czasie tegorocznej edycji festiwalu w Cannes.

W obsadzie czwartego sezonu zobaczymy także takich aktorów jak: Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Max Greenfield, Charlie Hall, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani, Jarrad Paul oraz Nadia Tereszkiewicz.

