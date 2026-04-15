"Biały Lotos". Festiwal w Cannes bohaterem 4. sezonu

Mike White ogłosił, że właśnie rozpoczęły się zdjęcia do czwartego sezonu serialu "Biały Lotos". Przy okazji ujawniono, że będzie to najbardziej kinofilny sezon w historii.
Festiwal w Cannes miejscem akcji 4. sezonu "Białego Lotosu"
Choć szczegóły fabuły 4. sezonu serialu "Biały Lotos"
nie są znany, to jednak teraz dowiedzieliśmy się, że jego akcja rozgrywać się będzie w czasie festiwalu w Cannes
.
To nie wszystko. Położony przy Promenade de la Croisette Hôtel Martinez będzie "grał" w serialu White Lotus Cannes. Hôtel Martinez to jedno z miejsce, w którym w czasie festiwalu mieszkają prominentni goście tej imprezy. Zdjęcia w nim będą kręcone m.in. w czasie tegorocznej edycji festiwalu w Cannes.
W obsadzie czwartego sezonu zobaczymy także takich aktorów jak: Chloe Bennet, Sandra Bernhard
, Helena Bonham Carter
, Vincent Cassel
, Steve Coogan
, Caleb Jonte Edwards
, Dylan Ennis
, Corentin Fila
, Ari Graynor
, Max Greenfield
, Charlie Hall
, Marissa Long
, Alexander Ludwig
, Chris Messina
, AJ Michalka
, Kumail Nanjiani
, Jarrad Paul
oraz Nadia Tereszkiewicz
.
