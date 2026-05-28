"Biały Lotos" na czerwonym dywanie w Cannes. Tak kręcony jest 4. sezon

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest już czwarty sezon serialu "Biały Lotos". Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu.
"Biały Lotos" zawitał do Cannes
Akcja 4. sezonu "Białego Lotosu
" rozegra się podczas festiwalu w Cannes i skupi na gościach oraz pracownikach dwóch luksusowych hoteli sieci na południu Francji. Zdjęcia powstaną m.in. w Airelles Château de la Messardière w Saint-Tropez (jako White Lotus du Cap) oraz w historycznym Hotelu Martinez w Cannes (jako White Lotus Cannes).
Do sieci trafiły właśnie zdjęcia z canneńskiego planu serialu "Biały Lotos
". Widzimy na nich nie tylko gwiazdy 4. sezonu takie jak Laura Dern
, Chris Messina
czy Marissa Long
, ale również charakterystyczne schody i czerwony dywan festiwalu filmowego w Cannes.
W obsadzie 4. sezonu "Białego Lotosu
" są także m.in. Vincent Cassel
, Steve Coogan
, Caleb Jonte Edwards
, Kumail Nanjiani
i Nadia Tereszkiewicz
.
