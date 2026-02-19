John Malkovich dołącza do prestiżowego kryminału Prime Video

Nowy kryminalny serial na horyzoncie! Według dziennikarzy w produkcji "Bishop" będziemy oglądali trzymający w napięciu pościg za seryjnym mordercą ulicami San Francisco. Dziś portal The Hollywood Reporter donosi, że John Malkovich dołączy do produkcji w roli ojca głównego bohatera. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Bishop" – co wiemy?
Powstający dla serwisu Prime Video "Bishop" będzie kolejną kryminalną propozycją w katalogu portalu streamingowego. W produkcji detektyw z wydziału zabójstw imieniem Bishop Graves poluje na nieuchwytnego seryjnego mordercę, który na swoje ofiary wybiera członków elity słonecznego San Francisco. Serial ma więc wyraźny rys społeczny, pogłębiany przez dalszy rozwój fabuły. Z czasem działalność seryjnego mordercy gromadzi bowiem coraz większą liczbę zwolenników, a trop, którym podąża Bishop, zaczyna prowadzić do najpotężniejszego człowieka w mieście – jego własnego ojca, Lincolna Gravesa (w tej roli John Malkovich
).
W tej chwili poza Malkovichem
znane jest tylko jedno nazwisko aktora zaangażowanego w projekt. W roli głównego bohatera, Bishopa Gravesa, zobaczymy znanego z serialu "Altered Carbon
" Joela Kinnamana
. Showrunnerami produkcji zostali z kolei scenarzyści Little Marvin
("Oni
") oraz Tony Saltzman
("Dexter: Zmartwychwstanie
").
Dla Malkovicha
będzie to kolejny z wielu występów serialowych, jakich podejmował się w tej dekadzie. Po cenionej roli w "Nowym papieżu
" Paolo Sorrentino
z 2020 roku aktor pojawił się także w produkcjach "Siły kosmiczne
", "Nowy Styl
" oraz "Ripley
".
