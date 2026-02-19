Newsy Seriale John Malkovich dołącza do prestiżowego kryminału Prime Video
John Malkovich dołącza do prestiżowego kryminału Prime Video

The Hollywood Reporter / autor: /
John Malkovich dołącza do prestiżowego kryminału Prime Video
źródło: Getty Images
autor: Eric Charbonneau
Nowy kryminalny serial na horyzoncie! Według dziennikarzy w produkcji "Bishop" będziemy oglądali trzymający w napięciu pościg za seryjnym mordercą ulicami San Francisco. Dziś portal The Hollywood Reporter donosi, że John Malkovich dołączy do produkcji w roli ojca głównego bohatera. 


"Bishop" – co wiemy?



Powstający dla serwisu Prime Video "Bishop" będzie kolejną kryminalną propozycją w katalogu portalu streamingowego. W produkcji detektyw z wydziału zabójstw imieniem Bishop Graves poluje na nieuchwytnego seryjnego mordercę, który na swoje ofiary wybiera członków elity słonecznego San Francisco. Serial ma więc wyraźny rys społeczny, pogłębiany przez dalszy rozwój fabuły. Z czasem działalność seryjnego mordercy gromadzi bowiem coraz większą liczbę zwolenników, a trop, którym podąża Bishop, zaczyna prowadzić do najpotężniejszego człowieka w mieście – jego własnego ojca, Lincolna Gravesa (w tej roli John Malkovich).

GettyImages-2248651626.jpg Getty Images © DUTCH/Bauer-Griffin


W tej chwili poza Malkovichem znane jest tylko jedno nazwisko aktora zaangażowanego w projekt. W roli głównego bohatera, Bishopa Gravesa, zobaczymy znanego z serialu "Altered Carbon" Joela Kinnamana. Showrunnerami produkcji zostali z kolei scenarzyści Little Marvin ("Oni") oraz Tony Saltzman ("Dexter: Zmartwychwstanie"). 

Dla Malkovicha będzie to kolejny z wielu występów serialowych, jakich podejmował się w tej dekadzie. Po cenionej roli w "Nowym papieżu" Paolo Sorrentino z 2020 roku aktor pojawił się także w produkcjach "Siły kosmiczne", "Nowy Styl" oraz "Ripley". 

"Ripley" – zwiastun serialu


