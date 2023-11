"Bjorn of the Dead": Bruce Dickinson w horrorze o tribute bandzie Abby

Co wiemy o filmie "Bjorn of the Dead"?

Tytułowy Bjorn to wokalista zespołu Abbatoir, który współtworzy wraz ze swoimi przyjaciółmi – Bennym, Anni-Frid i Agnethą. Spędzają weekendy, występując w dosyć przygnębiających miejscach, m.in. domach spokojnej starości, i coraz poważniej myślą o zakończeniu kariery. Ich ostatnią szansą jest udział w konkursie dla tribute bandów. Mają jednak pecha, bo gdy tylko przybywają na miejsce, rozpoczyna się Apokalipsa. Kiedy członkowie konkurencyjnych kapel zmieniają się w zombie, rozpętuje się piekło.Za sterami produkcji, powstającej dla kanadyjskiego studia Raven Banner, stanie Elza Kephart . Scenariusz, na podstawie pomysłu Andrew Prendergasta , napisał Austin Dickinson , syn Bruce'a . Będzie on pełnił także obowiązki koproducenta. Początek zdjęć zaplanowany jest na 2024 rok. Twórcy obiecują, że poza wokalistą Iron Maiden w obsadzie znajdą się też inne gwiazdy rocka i heavy metalu.Na początku 2022 roku na ekrany trafił inny komediowy horror z gwiazdami rocka w roli głównej – " Studio 666 ". Zobaczcie jego zwiastun: Foo Fighters , by nagrać swoją długo oczekiwaną, dziesiątą płytę, przenoszą się do tajemniczej rezydencji na obrzeżach Los Angeles. Ogromna posiadłość szybko okazuje się nawiedzona, a kiedy lider zespołu Dave Grohl zostaje opętany przez żądne krwi, nadprzyrodzone siły, na włosku zawisa nie tylko nagranie nowego albumu, ale i życie pozostałych członków grupy.