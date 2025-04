"Black Mirror" sezon 7: Recenzja. Czy to powrót do formy? | Netflix

recenzja serialu "Black Mirror", sezon 7. | Netflix

Zwiastun serialu "Black Mirror", sezon 7. | Netflix

Mamy odpowiedź! Bartosz Czartoryski, który widział już wszystkie odcinki, pisze w swojej recenzji:. A nie bez znaczenia jest też wiadomość, że wśród nowych odcinków znalazł się sequel– jednego z najlepszych epizodów w całym serialu!W obsadzie sezonu 7. sezonu " Black Mirror " są m.in.: Paul Giamatti Will Poulter oraz Rashida Jones Poniżej mamy dla Was fragment recenzji. Cała jest już dostępna na karcie serialupod linkiemautor: Bartosz CzartoryskiCzarny ekran wyłączonego telewizora z rzadka postrzegany bywa jako zwiastun nadciągającej apokalipsy. Ale nasze odbicie w tym ekranie, oplecione ciekłokrystalicznym mrokiem, ma już wymiar cokolwiek metaforyczny. A może i metafizyczny. Charlie Brooker , siedząc sztywno po pracy na krześle tudzież leżąc na sofie po obejrzanym filmie i patrząc na swoją twarz, wymyślił szereg koszmarnych scenariuszy, które wykoślawiają możliwe, przyszłe rzeczywistości tylko troszkę; niezmiennie jednak mają katastrofalne skutki. Cieniutka ramka komputerowego monitora czy krawędzie obrazu kina domowego stanowić mogą zwierciadło o nieskończonym potencjale znaczeniowym. Niby posiadamy tu pełnię władzy – wystarczy przecież sięgnąć po pilota i zmienić kanał – ale i tak prędzej czy później ujrzymy tę mroczną toń ekranu. Brooker dojrzał w tym prostym symbolu ogromną moc i skutecznie ją wykorzystał, kręcąc jeden z najciekawszych seriali ostatniego piętnastolecia. To symbol wyrażający z jednej strony naszą całkowitą zależność od techniki (od czego ucieczki już nie ma), z drugiej przypominający, że jest ona bezosobowa i amoralna. Innymi słowy, to my dzierżymy pilota i to od nas zależy, na jaki program przełączymy.Umówmy się, z " Czarnym lustrem " na przestrzeni tej dekady z okładem bywało różnie, ale powielana bzdura, że kiedyś to były czasy, a pod egidą Netflixa ich nie ma, to zwyczajne bicie piany. Serial zmienił się, fakt, tak jak zmieniła się perspektywa Brookera : jego spojrzenie, nadzieje i strachy. Minęła przecież kupa czasu; trudno, żeby się zatrzymał, przecież opowiada o możliwych wersjach przyszłości i teraźniejszości, byłoby to przeciwskuteczne i niezgodne z samym założeniem omawianego tytułu. Poprzednio nawet zapuścił się w inne niż do tej pory gatunkowe rejony, tworząc w tym celu osobną łatkę, "Czerwone lustro", skupiającą opowieści z twistem grozy. Ale najnowszy siódmy sezon to powrót do wspólnego "czarnego" mianownika. Z tym że jest to rzecz spójniejsza tematycznie, bardziej zwarta niż zwykle – a przez to satysfakcjonująca.Nie ma sensu omawiać szczegółowo każdego odcinka z osobna: wszystkie opowiadają o próbie zachowania prywatnej tożsamości przy błądzeniu cyfrowymi labiryntami; o potrzebie ocalenia tego kawałka przeszłości i teraźniejszości, który jest "nasz własny". Nieodmiennie to nie technika per se jest wrogiem człowieczeństwa, tylko sposób jej wykorzystania przez bliźnich; czy to kierujących się pobudkami osobistymi, czy czystą, korporacyjną chciwością. Brooker , choć sam określa siebie mianem katastrofisty rozpatrującego, co może pójść nie tak i dla którego szklanka jest do połowy pusta, nie jest przy tym cynikiem. Dowodem jest odcinek Paulem Giamattim ; dominuje tu przemyśliwanie życiowego bilansu zysków i strat, w wyniku czego nie da się dojść do upragnionej konkluzji, że podjęło się same dobre decyzje, przeciwnie, ale pewien spokój ducha wynikający z tych lepszych chwil jest możliwy.i tak dalej. Brooker zastanawia się również nad istnieniem niezależnej komputerowej inteligencji, która może, ale nie musi przypominać tej naszej. Opowiada niemalże o jej prometejskim, a raczej lucyferiańskim buncie i podsuwa myśl, że linijki kodu kryją odpowiedź. Na wszystko. Lepszą niż mamy my. A przy tym dokonuje retrospekcji i introspekcji, sięgając do własnej biografii (niezłe "Bawidełko").