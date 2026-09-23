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"Blade" największą porażką Kevina Feige'a? Mahershala Ali nie ma wątpliwości

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Blade%22+najwi%C4%99ksz%C4%85+pora%C5%BCk%C4%85+Kevina+Feige%27a+Mahershala+Ali+nie+ma+w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-168719
&quot;Blade&quot; największą porażką Kevina Feige'a? Mahershala Ali nie ma wątpliwości
źródło: Getty Images
autor: Gareth Cattermole
Mahershala Ali miał zagrać Blade'a w planowanym przez Marvela reboocie, ale projekt nigdy nie doszedł do skutku. Aktor przyznaje, że do dziś nie wie, dlaczego tak się stało. Co więcej, zgadza się z Kevinem Feige'em, który wcześniej określał niedoprowadzenie filmu do realizacji jako swoją porażkę.

Ali raz jeszcze o "Bladzie"



GettyImages-2279409169.jpg Getty Images © Gilbert Flores


Ali został ogłoszony odtwórcą roli Blade'a podczas Comic-Conu w 2019 roku. Siedem lat później wiadomo już, że nie zagra w filmie. W lipcowym wywiadzie dla "GQ" aktor potwierdził, że nie będzie jego gwiazdą, a teraz ponownie odniósł się do niedoszłego projektu. Zapytany, dlaczego "Blade" ostatecznie nie powstał, odpowiedział: To pytanie do Kevina Feige'a. Mieli dwukrotnego zdobywcę Oscara na kontrakcie i miliardy dolarów. Do dziś nie wiem, dlaczego to nie wyszło. Wiem tylko, że Kevin powiedział, że to największa porażka w jego karierze, i zgadzam się z nim. (...) Powinien tak się czuć.

Ali nawiązał w ten sposób do wypowiedzi prezesa Marvel Studios z lipcowego odcinka podcastu "Happy Sad Confused". Feige mówił wtedy, że bardzo cieszył się z możliwości sprowadzenia Wesleya Snipesa, pierwszego ekranowego Blade'a, do "Deadpoola & Wolverine'a", ale jednocześnie przyznał: Czuję się jak przegrany i ktoś, kto zawiódł, jako że nie udało nam się wystartować z projektem z Mahershalą.

Aktor zdradził również, jak wiele czasu poświęcił na przygotowania do roli. Jak twierdzi, przez rok trenował z myślą o filmie, a Marvel wielokrotnie przesuwał rozpoczęcie prac. Aktor przeniósł nawet swoją rodzinę do Atlanty, gdzie miał rozpocząć pracę nad filmem.

Ostatecznie Ali uważa jednak, że niepowstanie "Blade'a" doprowadziło go do innego projektu. Aktor jest wdzięczny, że film Marvela nie doszedł do skutku, ponieważ dzięki temu mógł zagrać w "Your Mother Your Mother Your Mother" Bassama Tariqa (niedoszłego reżysera "Blade'a").

"Your Mother Your Mother Your Mother" - zwiastun



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