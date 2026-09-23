"Blade" największą porażką Kevina Feige'a? Mahershala Ali nie ma wątpliwości

Mahershala Ali miał zagrać Blade'a w planowanym przez Marvela reboocie, ale projekt nigdy nie doszedł do skutku. Aktor przyznaje, że do dziś nie wie, dlaczego tak się stało. Co więcej, zgadza się z Kevinem Feige'em, który wcześniej określał niedoprowadzenie filmu do realizacji jako swoją porażkę.
Ali raz jeszcze o "Bladzie"
Ali Getty Images © Gilbert Flores
został ogłoszony odtwórcą roli Blade'a podczas Comic-Conu w 2019 roku. Siedem lat później wiadomo już, że nie zagra w filmie. W lipcowym wywiadzie dla "GQ" aktor potwierdził, że nie będzie jego gwiazdą, a teraz ponownie odniósł się do niedoszłego projektu. Zapytany, dlaczego "Blade
" ostatecznie nie powstał, odpowiedział: To pytanie do Kevina Feige'a. Mieli dwukrotnego zdobywcę Oscara na kontrakcie i miliardy dolarów. Do dziś nie wiem, dlaczego to nie wyszło. Wiem tylko, że Kevin powiedział, że to największa porażka w jego karierze, i zgadzam się z nim. (...) Powinien tak się czuć. Ali
nawiązał w ten sposób do wypowiedzi prezesa Marvel Studios z lipcowego odcinka podcastu "Happy Sad Confused". Feige
mówił wtedy, że bardzo cieszył się z możliwości sprowadzenia Wesleya Snipesa
, pierwszego ekranowego Blade'a, do "Deadpoola & Wolverine'a
", ale jednocześnie przyznał: Czuję się jak przegrany i ktoś, kto zawiódł, jako że nie udało nam się wystartować z projektem z Mahershalą.
Aktor zdradził również, jak wiele czasu poświęcił na przygotowania do roli. Jak twierdzi, przez rok trenował z myślą o filmie, a Marvel wielokrotnie przesuwał rozpoczęcie prac. Aktor przeniósł nawet swoją rodzinę do Atlanty, gdzie miał rozpocząć pracę nad filmem.
Ostatecznie Ali
uważa jednak, że niepowstanie "Blade'a
" doprowadziło go do innego projektu. Aktor jest wdzięczny, że film Marvela nie doszedł do skutku, ponieważ dzięki temu mógł zagrać w "Your Mother Your Mother Your Mother
" Bassama Tariqa
(niedoszłego reżysera "Blade'a
").
"Your Mother Your Mother Your Mother" - zwiastun