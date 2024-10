"Blade" opóźniony, bo Marvel ma chęć na inny film. Gra była klapą

Bohaterowie horrorów Marvela łączą siły

Zwiastun gry "Marvel's Midnight Suns"

I nie jest to wcale nowy pomysł. Richtman twierdzi bowiem, że zanim Blade dostanie samodzielny film, ma powstać widowisko o nowej superbohaterskiej drużynie. To projekt, o którym plotkowano już kilka lat temu, noszący tytułSynowie Północy to grupa dysponujących nadprzyrodzonymi mocami bohaterów znanych z serii komiksów Marvela . Po raz pierwszy pojawili się w wydanym w sierpniu 1992 roku drugim tomie "Ghost Ridera".Skład grupy zależy od komiksowej serii. Jej członkami byli m.in.:i wiele innych postaci znanych z kart komiksów Marvela Fani do tej pory żyli w przekonaniu, że " Blade " będzie swoistym kinowym wstępem do horrorowej części MCU (seriale w tej konwencji już powstały, np. " Moon Knight "). Jednak Richtman twierdzi, że toma w Marvelu priorytet. Studio ponoć już szuka odpowiedniego reżysera.Grupa Synowie Północy zadebiutowała ostatnio w grze. Tytuł miał raczej pozytywne recenzje, jednak nie zdołał wzbudzić większego zainteresowania wśród fanów.