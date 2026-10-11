"Blade Runner 2099": zwiastun serialu Prime Video. Michelle Yeoh i Hunter Schafer w świecie przyszłości

Podczas odbywającego się w Nowym Jorku Comic Conu zaprezentowano pełny zwiastun miniserialu "Blade Runner 2099". 8-odcinkowa produkcja z Michelle Yeoh i Hunter Schafer w rolach głównych zadebiutuje na platformie Prime Video 25 listopada.
Blade Runner 2099": zwiastun
Blade Runner 2099": o serialu
Akcja serialu rozgrywa się pięćdziesiąt lat po wydarzeniach z "Blade Runner 2049
". Los Angeles odrodziło się, ale nie za sprawą ludzkości. Cora (Schaffer), ścigana przez prawo uciekinierka, chce raz na zawsze zakończyć życie w ukryciu. Przyjmuje więc nową tożsamość i zostaje łowczynią androidów. Zmuszona do współpracy z Olwen (Yeoh) - replikantką, której pozostało zaledwie kilka dni życia - rozpoczyna pościg za zbiegiem. Skrywa on sekret mogący doprowadzić do upadku kruchego porządku panującego w mieście.
Twórczynią "Blade Runner 2099
" jest Silka Luisa
("Lśniące dziewczyny
", "Halo
"). Reżyser pierwszego "Łowcy androidów
" Ridley Scott
piastuje stanowisko producenta wykonawczego.
W obsadzie znaleźli się także: Dimitri Abold
, Lewis Gribben
, Katelyn Rose Downey
, Daniel Rigby
oraz Tom Burke
. Zdjęcia do serialu powstały w Pradze i Hiszpanii.