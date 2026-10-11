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"Blade Runner 2099": zwiastun serialu Prime Video. Michelle Yeoh i Hunter Schafer w świecie przyszłości

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&quot;Blade Runner 2099&quot;: zwiastun serialu Prime Video. Michelle Yeoh i Hunter Schafer w świecie przyszłości
Podczas odbywającego się w Nowym Jorku Comic Conu zaprezentowano pełny zwiastun miniserialu "Blade Runner 2099". 8-odcinkowa produkcja z Michelle Yeoh i Hunter Schafer w rolach głównych zadebiutuje na platformie Prime Video 25 listopada. 

Blade Runner 2099": zwiastun




Blade Runner 2099": o serialu



Akcja serialu rozgrywa się pięćdziesiąt lat po wydarzeniach z "Blade Runner 2049". Los Angeles odrodziło się, ale nie za sprawą ludzkości. Cora (Schaffer), ścigana przez prawo uciekinierka, chce raz na zawsze zakończyć życie w ukryciu. Przyjmuje więc nową tożsamość i zostaje łowczynią androidów. Zmuszona do współpracy z Olwen (Yeoh) - replikantką, której pozostało zaledwie kilka dni życia - rozpoczyna pościg za zbiegiem. Skrywa on sekret mogący doprowadzić do upadku kruchego porządku panującego w mieście. 


Twórczynią "Blade Runner 2099" jest Silka Luisa ("Lśniące dziewczyny", "Halo"). Reżyser pierwszego "Łowcy androidów" Ridley Scott piastuje stanowisko producenta wykonawczego. 

 W obsadzie znaleźli się także: Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby oraz Tom Burke. Zdjęcia do serialu powstały w Pradze i Hiszpanii. 

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