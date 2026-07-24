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"Blade Runner 2099": Prime Video pokazało zwiastun. Jest też data premiery

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&quot;Blade Runner 2099&quot;: Prime Video pokazało zwiastun. Jest też data premiery
Platforma Prime Video zaprezentowała pierwszy zwiastun zapowiadanego od dawna limitowanego serialu science fiction "Blade Runner 2099". Widowisko zadebiutuje na platformie 25 listopada.  

"Blade Runner 2099": zwiastun






"Blade Runner 2099": fabuła, twórcy, obsada



W oficjalnym opisie serialu czytamy: pięćdziesiąt lat po wydarzeniach z "Blade Runner 2049" Los Angeles odrodziło się, ale nie za sprawą ludzkości. Cora, ścigana przez prawo uciekinierka, chce raz na zawsze zakończyć życie w ukryciu. Przyjmuje więc nową tożsamość i zostaje łowczynią androidów. Zmuszona do współpracy z Olwen - replikantką, której pozostało zaledwie kilka dni życia - rozpoczyna pościg za zbiegiem. Skrywa on sekret mogący doprowadzić do upadku kruchego porządku panującego w mieście.


Twórczynią "Blade Runner 2099" jest Silka Luisa ("Lśniące dziewczyny", "Halo"). Twórca pierwszego "Łowcy androidów" Ridley Scott piastuje stanowisko producenta wykonawczego. 

 W obsadzie znaleźli się: laureatka Oscara Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby oraz Tom Burke. Zdjęcia do serialu powstały w Pradze i Hiszpanii. 

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