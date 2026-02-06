"Egzorcysta" + "Dzień próby" = nowy thriller z Karen Gillan

Karen Gillan, Josh Hutcherson i Clive Owen zagrają główne role w "Blasphemous", nadprzyrodzonym thrillerze, który będzie reżyserskim debiutem Luke’a Piotrowskiego - scenarzysty znanego m.in. z nowego "Hellraisera" oraz "Ona jedzie z przodu".
O czym opowie "Blashphemous"?
Getty Images © Savion Washington
"Blasphemous" opisywany jest jako połączenie "Egzorcysty
" i "Dnia próby
". Fabuła koncentruje się na dwóch duchownych: młodym księdzu (Hutcherson
) oraz jego doświadczonym, głęboko wierzącym mentorze (Owen
), którzy mają przetransportować opętaną kobietę (Gillan
) do bezpiecznego miejsca, gdzie ma zostać przeprowadzony egzorcyzm. Gdy kobieta niespodziewanie ucieka, sytuacja wymyka się spod kontroli, wystawiając na próbę nie tylko ich życie, ale i wiarę. Scenariusz Piotrowskiego
trafił w 2023 roku na prestiżową Black List, zestawienie najlepszych niezrealizowanych hollywoodzkich tekstów.
Za finansowanie, sprzedaż i dystrybucję projektu odpowiada North.Five.Six., grupa założona przez Michaela Rothsteina
i Sama Halla
. Firma wraz z CAA Media Finance rozpocznie światową sprzedaż filmu podczas zbliżającego się European Film Market w Berlinie. Twórcy planują rozpoczęcie zdjęć w Nowym Jorku w sierpniu.
Projekt powstaje z udziałem kilku znaczących producentów. Wśród nich są Thunder Road – studio stojące za franczyzą "John Wick
" – oraz Seven Bucks Productions, należące do Dwayne’a Johnsona
. Do grona producentów należy też Scott Strauss
z Badlands, ktory określił "Blasphemous" jako jeden z najlepszych scenariuszy, jakie czytała jego grupa.
"Hellraiser" (2022) - zwiastun