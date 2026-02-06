Newsy Filmy "Egzorcysta" + "Dzień próby" = nowy thriller z Karen Gillan
"Egzorcysta" + "Dzień próby" = nowy thriller z Karen Gillan

Karen Gillan, Josh Hutcherson i Clive Owen zagrają główne role w "Blasphemous", nadprzyrodzonym thrillerze, który będzie reżyserskim debiutem Luke’a Piotrowskiego - scenarzysty znanego m.in. z nowego "Hellraisera" oraz "Ona jedzie z przodu".

O czym opowie "Blashphemous"?



GettyImages-2250871329.jpg Getty Images © Savion Washington


"Blasphemous" opisywany jest jako połączenie "Egzorcysty" i "Dnia próby". Fabuła koncentruje się na dwóch duchownych: młodym księdzu (Hutcherson) oraz jego doświadczonym, głęboko wierzącym mentorze (Owen), którzy mają przetransportować opętaną kobietę (Gillan) do bezpiecznego miejsca, gdzie ma zostać przeprowadzony egzorcyzm. Gdy kobieta niespodziewanie ucieka, sytuacja wymyka się spod kontroli, wystawiając na próbę nie tylko ich życie, ale i wiarę. Scenariusz Piotrowskiego trafił w 2023 roku na prestiżową Black List, zestawienie najlepszych niezrealizowanych hollywoodzkich tekstów.

Za finansowanie, sprzedaż i dystrybucję projektu odpowiada North.Five.Six., grupa założona przez Michaela Rothsteina i Sama Halla. Firma wraz z CAA Media Finance rozpocznie światową sprzedaż filmu podczas zbliżającego się European Film Market w Berlinie. Twórcy planują rozpoczęcie zdjęć w Nowym Jorku w sierpniu.

Projekt powstaje z udziałem kilku znaczących producentów. Wśród nich są Thunder Road – studio stojące za franczyzą "John Wick" – oraz Seven Bucks Productions, należące do Dwayne’a Johnsona. Do grona producentów należy też Scott Strauss z Badlands, ktory określił "Blasphemous" jako jeden z najlepszych scenariuszy, jakie czytała jego grupa. 

"Hellraiser" (2022) - zwiastun



