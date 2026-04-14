Filmy / Gry

"Bloodborne": Kolejna popularna gra wideo w drodze na ekran

Variety
https://www.filmweb.pl/news/%22Bloodborne%22%3A+Kolejna+popularna+gra+wideo+w+drodze+na+ekran-166075
źródło: Materiały prasowe
Kolejna ekranizacja gry wideo na horyzoncie. Studio Sony Pictures rozwija projekt filmowej adaptacji "Bloodborne". Twórcy obiecują, że przeniosą na ekran jatkę, z której słynie gra.

Informację o planach ekranizacji "Bloodborne" ujawniono podczas prezentacji Sony na CinemaConie. Sanford Panitch, prezes Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, zapowiedział, że film będzie wierny konwencji gore z gry.
  
Grając w "Bloodborne", wybieramy się w podróż do miejsca, gdzie śmierć, szaleństwo i koszmarne stwory czają się za każdym rogiem. Akcja toczy się w starożytnym mieście Yharnam, na które spadła klątwa dziwnej, wszechogarniającej choroby pożerającej kolejne ulice jak ogień trawę. Żeby przetrwać, będziemy musieli odkryć jego najmroczniejsze sekrety.

"Bloodborne" stworzyło studio FromSoftware dla Sony Interactive Entertainment na konsolę PlayStation 4. Nad produkcją filmu czuwają PlayStation Productions, Lyrical Animation oraz youtuber i gracz Seán McLoughlin, który spędził lata w świecie "Bloodborne", a jego rozgrywki są obserwowane w sieci przez 48 milionów fanów.
   
"Bloodborne" to już któraś z kolei adaptacja gry od studia Sony. Wytwórnia przygotowuje również filmowe wersje "Helldivers" (w reżyserii Justina Lina) i "The Legend of Zelda" (w reżyserii Wesa Balla).

"Bloodbrone" – zwiastun


