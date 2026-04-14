"Bloodborne": Kolejna popularna gra wideo w drodze na ekran

Kolejna ekranizacja gry wideo na horyzoncie. Studio Sony Pictures rozwija projekt filmowej adaptacji "Bloodborne". Twórcy obiecują, że przeniosą na ekran jatkę, z której słynie gra.
Film "Bloodborne" w przygotowaniu
Informację o planach ekranizacji "Bloodborne
" ujawniono podczas prezentacji Sony na CinemaConie. Sanford Panitch, prezes Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, zapowiedział, że film będzie wierny konwencji gore z gry. Grając w "Bloodborne", wybieramy się w podróż do miejsca, gdzie śmierć, szaleństwo i koszmarne stwory czają się za każdym rogiem.
Akcja toczy się w starożytnym mieście Yharnam, na które spadła klątwa dziwnej, wszechogarniającej choroby pożerającej kolejne ulice jak ogień trawę. Żeby przetrwać, będziemy musieli odkryć jego najmroczniejsze sekrety.
"Bloodborne
" stworzyło studio FromSoftware dla Sony Interactive Entertainment na konsolę PlayStation 4. Nad produkcją filmu czuwają PlayStation Productions, Lyrical Animation oraz youtuber i gracz Seán McLoughlin
, który spędził lata w świecie "Bloodborne
", a jego rozgrywki są obserwowane w sieci przez 48 milionów fanów.
"Bloodborne
" to już któraś z kolei adaptacja gry od studia Sony. Wytwórnia przygotowuje również filmowe wersje "Helldivers
" (w reżyserii Justina Lina
) i "The Legend of Zelda
" (w reżyserii Wesa Balla
).
"Bloodbrone" – zwiastun