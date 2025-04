Bolek i Lolek wracają! W przygotowaniu film kinowy

Bolek i Lolek znów przeżyją przygody?

Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie

Bolek i Lolek to para najsłynniejszych postaci w historii polskiej animacji. Twórcami bohaterów był, dla którego inspiracją byli jego synowie.Idea cyklu była prosta. Bolek i Lolek to chłopcy, którzy przeżywają podwórkowe przygody inspirowane literaturą młodzieżową i filmami. W ich zabawach rzeczywistość zacierała się fikcją. Większość odcinków pozbawiona była dialogów.Świat ujrzał pierwsze przygody Bolka i Lolka w 1963 roku. Nakręconych zostało ponad 150 odcinków. Ostatnie filmiki zrealizowano w 1986 roku.Planów powrotu postaci było wiele. W 2005 roku pisaliśmy nawet na stronach Filmwebu o planach filmu kinowego inspirowanego odcinkiem z 1977 roku "Wielka podróż Bolka i Lolka".Jak donoszą Wirtualne Media, za nowy projekt zatytułowanyodpowiada Under Ski Tower. Szefowie studia zapowiadają przygodę pełną akcji i humoru. Ideą jest stworzenie uniwersalnej opowieści, która spodoba się widzom w każdym wieku.