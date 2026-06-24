"Bond 26": Kiedy poznamy następcę Daniela Craiga? Drugi etap castingu już wkrótce

W tym roku minie pięć lat od premiery "Nie czas umierać" – ostatniego filmu, w którym w Jamesa Bonda wcielił się Daniel Craig. Według Deadline powoli zbliżamy się do chwili, gdy poznamy jego następcę.
"Bond 26": Trwają przygotowania do drugiego etapu castingów
Reżyser Denis Villeneuve
i producenci "Bonda 26
" mają już być po wstępnych przesłuchaniach. Aktualnie przygotowują się do drugiego etapu castingu, który zaplanowany jest na sierpień. Villeneuve
osobiście kontaktuje się z aktorami, a ich nazwiska trzymane są w ścisłej tajemnicy. Odpowiedzialne ze projekt Amazon MGM Studios odmówiło komentarza.
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Nina Gold podczas 98. gali rozdania Oscarów
Nie jest jasne, ilu aktorów otrzymało zaproszenie do drugiego etapu przesłuchań. Niektóre źródła mówią o 5–7, według innych może ich być kilkunastu. Reżyserką castingu jest nominowana do Oscara za "Hamneta
" Nina Gold (w jej CV znajdziemy wiele głośnych tytułów, m.in. "Konklawe
" i "Dobrego chłopca
" oraz seriale "Reniferek
" i "Andor
"). Przez kilka ostatnich tygodni miała się ona spotkać z mniej znanymi kandydatami, by upewnić się, czy żaden wart uwagi aktor nie został pominięty. Przeczytaj też nasz ranking: Kto zostanie nowym Jamesem Bondem? Oto 10 kandydatów.
Zobacz zwiastun filmu "Nie czas umierać"
Aktualnie cykl filmów o przygodach Jamesa Bonda
zamyka "Nie czas umierać
", w którym z rolą pożegnał się Daniel Craig
. Przypominamy zwiastun: James Bond
opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007
na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.