Newsy Filmy "Bond 26": Kiedy poznamy następcę Daniela Craiga? Drugi etap castingu już wkrótce
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"Bond 26": Kiedy poznamy następcę Daniela Craiga? Drugi etap castingu już wkrótce

Deadline / autor: /
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&quot;Bond 26&quot;: Kiedy poznamy następcę Daniela Craiga? Drugi etap castingu już wkrótce
źródło: Getty Images
autor: Mike Marsland
W tym roku minie pięć lat od premiery "Nie czas umierać" – ostatniego filmu, w którym w Jamesa Bonda wcielił się Daniel Craig. Według Deadline powoli zbliżamy się do chwili, gdy poznamy jego następcę.

"Bond 26": Trwają przygotowania do drugiego etapu castingów


Reżyser Denis Villeneuve i producenci "Bonda 26" mają już być po wstępnych przesłuchaniach. Aktualnie przygotowują się do drugiego etapu castingu, który zaplanowany jest na sierpień. Villeneuve osobiście kontaktuje się z aktorami, a ich nazwiska trzymane są w ścisłej tajemnicy. Odpowiedzialne ze projekt Amazon MGM Studios odmówiło komentarza. 

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Nina Gold podczas 98. gali rozdania Oscarów

Nie jest jasne, ilu aktorów otrzymało zaproszenie do drugiego etapu przesłuchań. Niektóre źródła mówią o 5–7, według innych może ich być kilkunastu. Reżyserką castingu jest nominowana do Oscara za "Hamneta" Nina Gold (w jej CV znajdziemy wiele głośnych tytułów, m.in. "Konklawe" i "Dobrego chłopca" oraz seriale "Reniferek" i "Andor"). Przez kilka ostatnich tygodni miała się ona spotkać z mniej znanymi kandydatami, by upewnić się, czy żaden wart uwagi aktor nie został pominięty.

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Zobacz zwiastun filmu "Nie czas umierać"


Aktualnie cykl filmów o przygodach Jamesa Bonda zamyka "Nie czas umierać", w którym z rolą pożegnał się Daniel Craig. Przypominamy zwiastun:



James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

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