"Bond 26": Amazon MGM Studios nie ma pomysłu na dalsze losy franczyzy?

Przejęcie praw do filmów o przygodach Jamesa Bonda wydawało się dla Amazon MGM Studios świetnym interesem. Tymczasem przeciągające się przygotowania do produkcji zaczynają podobno niepokoić szefów wytwórni.
Amazon nie wie, co zrobić z Bondem?
Według informacji The Telegraph Steven Knight
jest "bardzo daleki" od ukończenia scenariusza. Autor – podobnie jak reżyser Denis Villeneuve
, który zajmuje się aktualnie postprodukcją "Diuny: Części trzeciej
" – pracuje też nad innymi projektami: realizowanymi dla Netfliksa serialami "Ród Guinnessów
" i niezatytułowanym sequelem "Peaky Blinders
". Sytuacja robi się coraz trudniejsza dla Amazon MGM Studios. Jeden z producentów miał nawet stwierdzić, że szefowie wytwórni mają już dość myślenia o przyszłości agenta 007.
Sprawę skomentował James Chapman, profesor filmoznawstwa z University of Leicester specjalizujący się w historii Jamesa Bonda
: Kupili prawa do tej niewyobrażalnie lukratywnej franczyzy z solidnie ugruntowaną marką i mam wrażenie, że po prostu nie wiedzą, co z nią zrobić
– powiedział.
Biorąc pod uwagę, że Villeneuve
będzie zajęty promocją "Diuny
" do końca przyszłorocznego sezonu nagród (tj. do marca 2027 roku), nie wydaje się, abyśmy mieli zobaczyć "Bonda 26
" wcześniej niż w 2028 roku – i jest to optymistyczne założenie. Aktualnie losy filmu zależą od tego, kiedy zostanie ukończony scenariusz.
Aktualnie cykl filmów o przygodach Jamesa Bonda
zamyka "Nie czas umierać
", w którym z rolą pożegnał się Daniel Craig
. Przypominamy zwiastun: James Bond
opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007
na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.