Newsy Filmy "Bond 26": Amazon MGM Studios nie ma pomysłu na dalsze losy franczyzy?
"Bond 26": Amazon MGM Studios nie ma pomysłu na dalsze losy franczyzy?

&quot;Bond 26&quot;: Amazon MGM Studios nie ma pomysłu na dalsze losy franczyzy?
Przejęcie praw do filmów o przygodach Jamesa Bonda wydawało się dla Amazon MGM Studios świetnym interesem. Tymczasem przeciągające się przygotowania do produkcji zaczynają podobno niepokoić szefów wytwórni. 

Amazon nie wie, co zrobić z Bondem?


Według informacji The Telegraph Steven Knight jest "bardzo daleki" od ukończenia scenariusza. Autor –  podobnie jak reżyser Denis Villeneuve, który zajmuje się aktualnie postprodukcją "Diuny: Części trzeciej" – pracuje też nad innymi projektami: realizowanymi dla Netfliksa serialami "Ród Guinnessów" i niezatytułowanym sequelem "Peaky Blinders". Sytuacja robi się coraz trudniejsza dla Amazon MGM Studios. Jeden z producentów miał nawet stwierdzić, że szefowie wytwórni mają już dość myślenia o przyszłości agenta 007.

Steven Knight

Sprawę skomentował James Chapman, profesor filmoznawstwa z University of Leicester specjalizujący się w historii Jamesa Bonda:

Kupili prawa do tej niewyobrażalnie lukratywnej franczyzy z solidnie ugruntowaną marką i mam wrażenie, że po prostu nie wiedzą, co z nią zrobić –  powiedział.

Biorąc pod uwagę, że Villeneuve będzie zajęty promocją "Diuny" do końca przyszłorocznego sezonu nagród (tj. do marca 2027 roku), nie wydaje się, abyśmy mieli zobaczyć "Bonda 26" wcześniej niż w 2028 roku – i jest to optymistyczne założenie. Aktualnie losy filmu zależą od tego, kiedy zostanie ukończony scenariusz.

Aktualnie cykl filmów o przygodach Jamesa Bonda zamyka "Nie czas umierać", w którym z rolą pożegnał się Daniel Craig.



James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

