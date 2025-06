Faworyt do roli Bonda? Zdjęcia w przyszłym roku?

Nowe plotki na temat Jamesa Bonda

Brak oficjalnych informacji, to oczywiście woda na młyn internetowych spekulacji. Najnowszymi dzieli się specjalista od hollywoodzkich przecieków Daniel Richtman.To on właśnie twierdzi, że. Richtman sugeruje również, że jest nowy kandydat do zagrania agenta Jego Królewskiej Mości z licencją na zabijanie nr 007. To znany z filmu Netfliksa " Rebel Ridge . Nie jest to pierwszy raz, kiedy jego nazwisko wymieniane jest w kontekście nowego Jamesa Bonda . Richtman po prostu wskazuje, że często je ostatnio słyszy.Oficjalnie jednak ani gwiazda filmu ani reżyser nie zostali wybrani. Przez chwilę wydawało się, że za kamerą stanie Alfonso Cuarón , ale ten ostatecznie odrzucił przesłaną mu ofertę.Podobno obecnie największe szanse na zostanie reżyseremma(" Blitz "). Wciąż w sieci wymieniani są również Denis Villeneuve Tymczasem portal World of Reel wskazuje, że Amazon zarezerwował dla siebie kinową datę. Portal zastanawia się, czy nie jest to właśnie data kolejnego "Bonda".