Denis Villeneuve rozpoczął promocję widowiska "Diuna: część trzecia". Dla dziennikarzy jest to idealna okazja do zadawania pytań na temat jego kolejnego filmowego projektu, którym jest "Bond 26". W rozmowie z magazynem "Time" kanadyjski reżyser złożył fanom Jamesa Bonda jednoznaczną obietnicę.
Villeneuve zapowiada klasycznego Bonda
Reżyser powiedział to, co wielu fanów Jamesa Bonda
bardzo chciało usłyszeć: złożył jasną deklarację, że nie zamierza dokonywać rewizjonistycznych zmian w postaci.
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Oto, co powiedział w rozmowie z magazynem "Time": Uwielbiam tradycję. Uwielbiam bezkompromisowy sposób bycia tej postaci, jej styl i klasę. Nie zamierzam zmieniać DNA Jamesa Bonda. Chcę je pielęgnować i przenieść w realia współczesnego świata. Jestem zagorzałym fanem Jamesa Bonda i chcę, żeby inni fani również dobrze się bawili podczas oglądania mojego filmu. Oczywiście odcisnę na nim piętno własnej wrażliwości. Ale każdego ranka budzę się z głupkowatym uśmiechem na twarzy, bo to świat czystej kinowej przyjemności.
Wywiad został przeprowadzony jeszcze przed ogłoszeniem, że Jamesa Bonda
zagra Robert Pattinson
. Nie znajdziemy więc w nim żadnych wzmianek na temat nowego odtwórcy kultowej roli. Villeneuve
dodał też, że na razie nie jest gotowy do szczegółowych rozmów na temat filmu, ponieważ jest on w fazie przygotowań, kiedy tak naprawdę wszystkie pomysły są jeszcze na stole.
Tymczasem fani już zastanawiają się nad tym, kto zostanie przeciwnikiem nowego Bonda
. Na chwilę obecną liderem zakładów bukmacherskich jest Tom Hardy
. Niedawno Danny Boyle
zasugerował jednak, że może nim zostać Jack O'Connell
, który jeszcze niedawno był jednym z faworytów do otrzymania roli samego Bonda.
Najlepsi przeciwnicy Jamesa Bonda