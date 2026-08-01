"Booster Gold" stracił scenarzystę. Czy serial DC w ogóle powstanie?

David Jenkins przekazał fanom DC złe wiadomości. Scenarzysta znany z serialu „Nasza bandera znaczy śmierć” ujawnił, że jego wersja dawno zapowiadanego „Booster Gold” nie będzie realizowana przez HBO. Informację przekazał za pośrednictwem serwisu Threads, dodając, że projekt w obecnym kształcie został porzucony.
Co dalej z „Booster Gold”?Mój "Booster Gold" nie będzie kontynuowany
– napisał Jenkins. Następnie nawiązał do głośnej wypowiedzi Mahershali Alego
o anulowaniu rebootu „Blade’a
”, że gdyby Marvel Studios naprawdę chciało zrealizować film, już dawno by do tego doszło. Scenarzysta stwierdził, że aktor ujął tę sytuację najlepiej, dlatego nie zamierza dodawać nic od siebie.
Mimo deklaracji Jenkinsa, źródła związane z DC Studios przekonują, że „Booster Gold” nie został całkowicie skreślony. Serial nadal jest rozwijany, choć najwyraźniej już bez udziału dotychczasowego scenarzysty.
Projekt zapowiedziano w 2023 roku jako jedną z produkcji nowego uniwersum DC. Rok później Jenkins został zatrudniony do napisania odcinka pilotażowego, jednak jego koncepcja ostatecznie nie doczeka się realizacji.
„Booster Gold” – o czym opowiada?
Bohater serialu wywodzi się z komiksów DC. Michael Jon „Booster” Carter to były student z Gotham City i utalentowany futbolista, który zostaje wyrzucony z uczelni za hazard. Później wykorzystuje technologię przyszłości, by stać się superbohaterem. Choć ratuje świat, równie mocno zależy mu na rozgłosie i bogactwie, przez co często działa innym na nerwy. Z czasem dołącza również do Justice League.
Wcześniej współszef DC Studios Peter Safran
opisywał serial jako historię „nieudacznika z przyszłości”, który dzięki futurystycznym gadżetom wraca do naszych czasów i udaje superbohatera. James Gunn
z kolei określał projekt jako opowieść o superbohaterskim syndromie oszusta.
HBO nie skomentowało doniesień Jenkinsa. Stacja ma jednak w przygotowaniu kolejne produkcje osadzone w świecie DC. Sukces odniósł już serial „Pingwin
”, który zebrał wysoką oglądalność i liczne nagrody. Najbliższą premierą będzie „Latarnie
” zaplanowane na 16 sierpnia. Serial wzbudził duże zainteresowanie podczas tegorocznego Comic-Conu dzięki nowemu zwiastunowi i pokazanym materiałom.
„Latarnie” – serial DC. Zobacz zwiastun