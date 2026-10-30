Pierwsze zdjęcia z serialu "Bosch: Start od Watch"

Premiera serialu "Bosch: Start of Watch", czyli prequela "Boscha" z Titusem Welliverem w roli tytułowego detektywa, coraz bliżej. Odpowiedzialna za produkcję platforma MGM+ zaprezentowała pierwsze fotosy.
Zobacz pierwsze zdjęcia z planu "Bosch: Start of Watch"
"Bosch: Start of Watch
" zabierze nas do Los Angeles 1992 roku, gdzie 26-letni Harry Bosch
rozpoczyna służbę w policji. Serial ma pokazać narastające niepokoje: napięcia na tle rasowym, przemoc gangów i wewnętrznych konfliktów w strukturach policji. Młody funkcjonariusz zostaje wciągnięty w sprawę głośnego napadu oraz sieć przestępczej korupcji. Wydarzenia te wystawią na próbę jego lojalność wobec odznaki i ukształtują go jako detektywa, który kieruje się zasadą "albo liczy się każdy, albo nie liczy się nikt".
Wcielającemu się w tytułową rolę Cameronowi Monaghanowi
partneruje m.in. Omari Hardwick
jako Eli Bridges – doświadczony funkcjonariusz LAPD, który bierze nowicjusza pod swoje skrzydła. Możecie ich zobaczyć na pierwszych zdjęciach z planu:
Cameron Monaghan i Omar Hardwick w serialu "Bosch: Start of Watch". Fot. Aaron Epstein / MGM+
Cameron Monaghan jako Harry Bosch w serialu "Bosch: Start of Watch". Fot. Frank Ockenfels / MGM+
Omar Hardwick jako Eli Bridges w serialu "Bosch: Start of Watch". Fot. Frank Ockenfels / MGM+
Omar Hardwick jako Eli Bridges w serialu "Bosch: Start of Watch". Fot. Frank Ockenfels / MGM+
Cameron Monaghan jako Harry Bosch w serialu "Bosch: Start of Watch". Fot. Frank Ockenfels / MGM+
Zobacz zwiastun serialu "Bosch: Dziedzictwo"
Inspirowany cyklem powieści Michaela Connelly'ego
serial "Bosch
" doczekał się m.in. spin-offu "Bosch: Dziedzictwo
", w którym do tytułowej roli powrócił Titus Welliver
. Przypominamy zwiastun: