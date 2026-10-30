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Pierwsze zdjęcia z serialu "Bosch: Start od Watch"

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Pierwsze zdjęcia z serialu &quot;Bosch: Start od Watch&quot;
źródło: materialy promocyjne
autor: Aaron Epstein
Premiera serialu "Bosch: Start of Watch", czyli prequela "Boscha" z Titusem Welliverem w roli tytułowego detektywa, coraz bliżej. Odpowiedzialna za produkcję platforma MGM+ zaprezentowała pierwsze fotosy.

Zobacz pierwsze zdjęcia z planu "Bosch: Start of Watch"


"Bosch: Start of Watch" zabierze nas do Los Angeles 1992 roku, gdzie 26-letni Harry Bosch rozpoczyna służbę w policji. Serial ma pokazać narastające niepokoje: napięcia na tle rasowym, przemoc gangów i wewnętrznych konfliktów w strukturach policji. Młody funkcjonariusz zostaje wciągnięty w sprawę głośnego napadu oraz sieć przestępczej korupcji. Wydarzenia te wystawią na próbę jego lojalność wobec odznaki i ukształtują go jako detektywa, który kieruje się zasadą "albo liczy się każdy, albo nie liczy się nikt". 

Wcielającemu się w tytułową rolę Cameronowi Monaghanowi partneruje m.in. Omari Hardwick jako Eli Bridges – doświadczony funkcjonariusz LAPD, który bierze nowicjusza pod swoje skrzydła. Możecie ich zobaczyć na pierwszych zdjęciach z planu:

Cameron Monaghan i Omar Hardwick w serialu "Bosch: Start of Watch". Fot. Aaron Epstein / MGM+
Cameron Monaghan jako Harry Bosch w serialu "Bosch: Start of Watch". Fot. Frank Ockenfels / MGM+
Omar Hardwick jako Eli Bridges w serialu "Bosch: Start of Watch". Fot. Frank Ockenfels / MGM+
Omar Hardwick jako Eli Bridges w serialu "Bosch: Start of Watch". Fot. Frank Ockenfels / MGM+
Cameron Monaghan jako Harry Bosch w serialu "Bosch: Start of Watch". Fot. Frank Ockenfels / MGM+


Zobacz zwiastun serialu "Bosch: Dziedzictwo"


Inspirowany cyklem powieści Michaela Connelly'ego serial "Bosch" doczekał się m.in. spin-offu "Bosch: Dziedzictwo", w którym do tytułowej roli powrócił Titus Welliver. Przypominamy zwiastun: 

Bosch: Start of Watch  (2027)

 Bosch: Start of Watch

Bosch  (2014)

 Bosch

Bosch: Dziedzictwo  (2022)

 Bosch: Dziedzictwo

Ballard  (2025)

 Ballard

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