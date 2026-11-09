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Podcast Freaks and Geeks: Ile THC mieści w sobie "Boski chillout"?

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Boski+chillout%22+%E2%80%93+podcast+na+temat+stonerskiej+komedii+z+Sethem+Rogenem+i+Jamesem+Franco-169531
Podcast Freaks and Geeks: Ile THC mieści w sobie &quot;Boski chillout&quot;?
źródło: materialy promocyjne
Freaks and Geeks powracają! Na nadchodzącej 17. edycji Tauron American Film Festival Filmweb zawita z kontynuacją przeglądu arcydzieł komedii XXI wieku. Na wielkim ekranie pokażemy takie produkcje jak: "Wpadka", "Bracia przyrodni", "Boski chillout", "Druhny", "Idź twardo: historia Deweya Coxa" czy "Stary, kocham cię". Z tej okazji kuratorzy sekcji, Maciej Satora i Jan Lubaczewski, ponownie przybywają ze specjalnym okolicznościowym podcastem. W każdym z jego odcinków omówią jeden tytuł ze swojej sekcji. Tym razem nadszedł czas na "Boski chillout" – arcydzieło stonerskiej komedii o wysokim stężeniu THC i nieoczekiwanej przyjacielskiej bliskości.

"Freaks and Geeks": Rozmawiamy o filmie "Boski chillout"





Link do nowego odcinka podcastu w serwisie YouTube znajdziesz TUTAJ. Możesz posłuchać go także na Spotify oraz w aplikacji Apple Podcasts.


Nowe odcinki specjalnego podcastu Freaks and Geeks będą ukazywały się co tydzień w poniedziałek. W piątym z nich porozmawialiśmy o filmie "Boski chillout" – legendarnym stonerskim projekcie Setha Rogena i Evana Goldberga. Po "Supersamcu" dwóm nadużywającym marihuany scenarzystom udało się skręcić dzieło stanowiące dziś filmowy odpowiednik hymnu dla zastępów entuzjastów konopi indyjskich na całym świecie. W naszej rozmowie staramy się jednak udowodnić, że poza swądem zioła w tym niecodziennym projekcie da się wyczuć także inne domieszki: zabawę gatunkową, popkulturowe odniesienia i wielkie serducho. Napisany przez Rogena i Goldberga list miłosny do marihuany jest bowiem jednocześnie wyrazem silnego uczucia do siebie nawzajem; refleksją na temat skomplikowanej męskiej przyjaźni w formacyjnym momencie ich wspólnego artystycznego życia.



17 edycja Tauron American Film Festival odbędzie się między 17 a 22 listopada we Wrocławiu. Sekcja "Freaks and Geeks" jest wynikiem współpracy redakcji Filmwebu z organizatorami tego sześciodniowego święta amerykańskiego kina. Kuratorami sekcji są Jan Lubaczewski oraz redaktor Filmwebu Maciej Satora, który napisał tekst kuratorski sekcji. Możecie przeczytać go KLIKAJĄC TUTAJ. Z tekstu dowiecie się więcej o misji i celach tego komediowego przeglądu.

"Boski chillout" – zwiastun filmu





"Freaks and Geeks" – posłuchajcie wszystkich odcinków



Tu znajdziecie poprzednie odcinki podcastu "Freaks and Geeks":
4) "Bracia przyrodni" (TUTAJ)
3) "Druhny" (TUTAJ)
2) "Idź twardo: historia Deweya Coksa" (TUTAJ)
1) "Wpadka" (TUTAJ)

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