Jaka będzie tożsamość Bourne'a? Matt Damon może powrócić do roli

Kolejny zwrot w uniwersum "Bourne'a", który może przyprawić was o pulsujący ból głowy. Jeszcze kilka miesięcy temu dziennikarze informowali o porzuceniu roli agenta przez Matta Damona i aktywnym poszukiwaniu innego aktora – lub aktorki – do stanięcia na czele restartu serii. Dziś naprzeciw tych doniesień staje... sam Matt Damon. W niedawnej rozmowie promującej film "Odyseja" aktor opowiedział o swoim zaangażowaniu i staraniach, by wrócić do roli kultowego bohatera kina akcji.
Matt Damon wróci do Jasona Bourne'a?
Być może Damon
pozazdrościł swojemu starszemu koledze, Tomowi Cruise'owi
, który od lat udowadnia, że niewiele jest bardziej skutecznych eliksirów nieśmiertelności od głównej roli w wysokobudżetowej franczyzie gatunkowej. Imponujące widowisko, na które liczy Damon
, miałby napisać i wyreżyserować dla niego Edward Berger
– twórca nominowanego do Oscara "Konklawe
". W niedawnym programie The Rich Eisen Show aktor zdradził, że w pocie czoła pracuje z reżyserem nad zarysem najbardziej satysfakcjonującej wizji filmowej; takiej, która byłaby godna powrotu bohatera na ekrany. Warto bowiem przypomnieć, że ostatni tożsamość Bourne'a Damon
przybrał w 2016 roku.
Rozmawiam z... jest taki świetny reżyser, Ed Berger. Zrobił "Na Zachodzie bez zmian". To wspaniały twórca i dużo o tym rozmawiamy. Staramy się dopracować historię, ponieważ bardzo chciałbym to zrobić [...] Cóż, mam nadzieję, że uda nam się to rozgryźć. Myślę, że mamy już pomysł na to, jak to zrobić Getty Images © Jamie McCarthy
– wyjawił aktor.
Z rozmowy bije silna motywacja, by wskrzesić niegdyś tak ważną markę hollywoodzkiego kina akcji. Pięć dotychczasowych filmów zarobiło bowiem łącznie 1,64 miliarda dolarów na świecie. "Odyseja
" i netfliksowy "Łup
" pokazują, jak wciąż komfortowo Damon
czuje się w realizacji tego typu produkcji. Zapytany przez prowadzącego o kierunek, jaki widzi dla serii o Jasonie Bournie
, aktor powiedział: Jeśli to zrobimy, chcemy, żeby to było jak pierwsze trzy części. To nie powinno przypominać konstrukcji w stylu Jamesa Bonda, gdzie każdy film to zupełnie osobna misja.
Przypomnijmy, że jeszcze w lutym tego roku dziennikarze informowali o planach na twardy reset uniwersum Bourne'a
. Studio planowało zastąpić Damona
młodszym aktorem. Kilka miesięcy później wśród potencjalnych tożsamości Bourne'a
upatrywano między innymi... Zendayi
. Aktorka miała nawet prowadzić rozmowy ze studiem w sprawie zostania twarzą rodzącej się z popiołów serii. Jak się jednak okazuje – Matt Damon
wciąż nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
"Jason Bourne" – zwiastun ostatniego filmu z serii