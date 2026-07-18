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Jaka będzie tożsamość Bourne'a? Matt Damon może powrócić do roli

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Bourne+6%22+powstanie.+Matt+Damon+wr%C3%B3ci+do+roli+w+filmie.+Re%C5%BCyseruje+Edward+Berger+od+%22Konklawe%22-167627
Jaka będzie tożsamość Bourne'a? Matt Damon może powrócić do roli
źródło: materialy promocyjne
Kolejny zwrot w uniwersum "Bourne'a", który może przyprawić was o pulsujący ból głowy. Jeszcze kilka miesięcy temu dziennikarze informowali o porzuceniu roli agenta przez Matta Damona i aktywnym poszukiwaniu innego aktora – lub aktorki – do stanięcia na czele restartu serii. Dziś naprzeciw tych doniesień staje... sam Matt Damon. W niedawnej rozmowie promującej film "Odyseja" aktor opowiedział o swoim zaangażowaniu i staraniach, by wrócić do roli kultowego bohatera kina akcji.

Matt Damon wróci do Jasona Bourne'a?



Być może Damon pozazdrościł swojemu starszemu koledze, Tomowi Cruise'owi, który od lat udowadnia, że niewiele jest bardziej skutecznych eliksirów nieśmiertelności od głównej roli w wysokobudżetowej franczyzie gatunkowej. Imponujące widowisko, na które liczy Damon, miałby napisać i wyreżyserować dla niego Edward Berger – twórca nominowanego do Oscara "Konklawe". W niedawnym programie The Rich Eisen Show aktor zdradził, że w pocie czoła pracuje z reżyserem nad zarysem najbardziej satysfakcjonującej wizji filmowej; takiej, która byłaby godna powrotu bohatera na ekrany. Warto bowiem przypomnieć, że ostatni tożsamość Bourne'a Damon przybrał w 2016 roku.

GettyImages-2286150326.jpg Getty Images © Jamie McCarthy


Rozmawiam z... jest taki świetny reżyser, Ed Berger. Zrobił "Na Zachodzie bez zmian". To wspaniały twórca i dużo o tym rozmawiamy. Staramy się dopracować historię, ponieważ bardzo chciałbym to zrobić [...] Cóż, mam nadzieję, że uda nam się to rozgryźć. Myślę, że mamy już pomysł na to, jak to zrobić – wyjawił aktor. 

Z rozmowy bije silna motywacja, by wskrzesić niegdyś tak ważną markę hollywoodzkiego kina akcji. Pięć dotychczasowych filmów zarobiło bowiem łącznie 1,64 miliarda dolarów na świecie. "Odyseja" i netfliksowy "Łup" pokazują, jak wciąż komfortowo Damon czuje się w realizacji tego typu produkcji. Zapytany przez prowadzącego o kierunek, jaki widzi dla serii o Jasonie Bournie, aktor powiedział:

Jeśli to zrobimy, chcemy, żeby to było jak pierwsze trzy części. To nie powinno przypominać konstrukcji w stylu Jamesa Bonda, gdzie każdy film to zupełnie osobna misja. 

Przypomnijmy, że jeszcze w lutym tego roku dziennikarze informowali o planach na twardy reset uniwersum Bourne'a. Studio planowało zastąpić Damona młodszym aktorem. Kilka miesięcy później wśród potencjalnych tożsamości Bourne'a upatrywano między innymi... Zendayi. Aktorka miała nawet prowadzić rozmowy ze studiem w sprawie zostania twarzą rodzącej się z popiołów serii. Jak się jednak okazuje – Matt Damon wciąż nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.


"Jason Bourne" – zwiastun ostatniego filmu z serii

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