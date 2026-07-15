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YouTuber nakręci komedię dla Paramount Primal

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Boys+for+Life%E2%80%9D%3A+Znany+YouTube+Tyler+Falbo+kr%C4%99ci+film+dla+Hollywood-167576
YouTuber nakręci komedię dla Paramount Primal
źródło: Getty Images
autor: Mario Tama
Tyler Falbo, który zdobył popularność w sieci dzięki wiralowym skeczom grupy "Almost Friday", spróbuje swoich sił w Hollywood. Twórca napisze i wyreżyseruje dla studia Paramount Primal komedię zatytułowaną "Boys for Life". Projekt zyskał już oficjalną datę premiery.

Od wiralowych skeczy do Hollywood



Falbo to kolejny przykład twórcy internetowego, który z powodzeniem toruje sobie drogę do Hollywood. Jego krótkie, przepełnione absurdalnym humorem filmiki tworzone pod szyldem "Almost Friday" regularnie podbijają media społecznościowe i generują miliony wyświetleń. "Boys for Life" nie jest jedynym hollywoodzkim projektem w kalendarzu Falbo. Twórca pracuje obecnie również nad serialem "Last Night Was a Movie" dla stacji FX.

Co wiemy o "Boys for Life"?



fabuła nowej komedii są na razie trzymane w ścisłej tajemnicy. Wiemy jednak, że film ma już zielone światło na produkcję, a jego amerykańską premierę zaplanowano na 9 kwietnia 2027 roku. Współscenarzystą projektu jest Max Barrett. To kolejny głośny ruch na rynku tej marki, powołanej do życia w zeszłym roku przez duet producencki J.D. Lifshitz i Raphael Margules. Zaledwie kilka dni temu media obiegła elektryzująca wiadomość, że studio zabezpieczyło prawa do kultowej serii "Koszmar z ulicy Wiązów".

Zmiany w kalendarzu Paramount



Ustalenie daty premiery "Boys for Life" na kwiecień przyszłego roku pociągnęło za sobą zmiany w kalendarzu Paramountu. Swoje dotychczasowe miejsce musiała ustąpić produkcja "Get Lite" w reżyserii Teyany Taylor, która została przesunięta z 9 kwietnia na 20 sierpnia 2027 roku. 

zobacz skecz grupy "Almost Friday"



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