YouTuber nakręci komedię dla Paramount Primal

Tyler Falbo, który zdobył popularność w sieci dzięki wiralowym skeczom grupy "Almost Friday", spróbuje swoich sił w Hollywood. Twórca napisze i wyreżyseruje dla studia Paramount Primal komedię zatytułowaną "Boys for Life". Projekt zyskał już oficjalną datę premiery.
Od wiralowych skeczy do Hollywood
Falbo to kolejny przykład twórcy internetowego, który z powodzeniem toruje sobie drogę do Hollywood. Jego krótkie, przepełnione absurdalnym humorem filmiki tworzone pod szyldem "Almost Friday" regularnie podbijają media społecznościowe i generują miliony wyświetleń. "Boys for Life" nie jest jedynym hollywoodzkim projektem w kalendarzu Falbo. Twórca pracuje obecnie również nad serialem "Last Night Was a Movie" dla stacji FX.
Co wiemy o "Boys for Life"?
fabuła nowej komedii są na razie trzymane w ścisłej tajemnicy. Wiemy jednak, że film ma już zielone światło na produkcję, a jego amerykańską premierę zaplanowano na 9 kwietnia 2027 roku. Współscenarzystą projektu jest Max Barrett. To kolejny głośny ruch na rynku tej marki, powołanej do życia w zeszłym roku przez duet producencki J.D. Lifshitz i Raphael Margules. Zaledwie kilka dni temu media obiegła elektryzująca wiadomość, że studio zabezpieczyło prawa do kultowej serii "Koszmar z ulicy Wiązów
".
Zmiany w kalendarzu Paramount
Ustalenie daty premiery "Boys for Life" na kwiecień przyszłego roku pociągnęło za sobą zmiany w kalendarzu Paramountu. Swoje dotychczasowe miejsce musiała ustąpić produkcja "Get Lite
" w reżyserii Teyany Taylor
, która została przesunięta z 9 kwietnia na 20 sierpnia 2027 roku.
zobacz skecz grupy "Almost Friday"