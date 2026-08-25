Woody Harrelson i Matthew McConaughey znowu razem! W serialu "Bracia" grają samych siebie

Woody Harrelson i Matthew McConaughey znowu razem na ekranie po 12 latach! Już za miesiąc na platformę Apple TV trafi serial "Bracia", w którym aktorzy ramię w ramię wcielą się w... samych siebie. Jego zwiastun możecie zobaczyć poniżej.
"Bracia" – zwiastun serialu
"Bracia" – o serialu
"Bracia
" zadebiutują dwoma odcinkami na platformie Apple TV w środę, 23 września. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień, aż do 4 listopada.
Jak informuje Apple TV, "Bracia
" opowiadają historię McConaugheya
i Harrelsona
, którzy wcielają się w serialu w samych siebie. Choć produkcja czerpie z prawdziwej przyjaźni obu aktorów, przedstawiona w niej historia jest fikcją stworzoną na potrzeby scenariusza. W "Braciach
" łącząca ich wieloletnia przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, gdy odkrywają sekret sprzed kilkudziesięciu lat, wedle którego mogą być braćmi. Po tym, jak ślub córki Woody’ego
kończy się fiaskiem, zabiera on rodzinę i udaje się do Austin na dłuższy pobyt na ranczu należącym do Matthew
. To opowieść o przyjaźni, rodzinie, sławie oraz cienkiej granicy między mitem a rzeczywistością.
W obsadzie, obok Harrelsona
i McConaugheya
, znaleźli się również: Natalie Martinez
, Brittany Ishibashi
, Nolan Almeida
, Ella Grace Helton
, Noah Carganilla, Highdee Kuan
, Oona Yaffe
oraz Holland Taylor
.
Showrunnerem serialu jest Lee Eisenberg
, nominowany do Emmy
scenarzysta "The Office
" i "Witam Panie
".