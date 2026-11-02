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Podcast Freaks and Geeks: Czego uczą nas "Bracia przyrodni"?

Filmweb
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Podcast Freaks and Geeks: Czego uczą nas &quot;Bracia przyrodni&quot;?
źródło: materialy promocyjne
Freaks and Geeks powracają! Na nadchodzącej 17. edycji Tauron American Film Festival Filmweb zawita z kontynuacją przeglądu arcydzieł komedii XXI wieku. Na wielkim ekranie pokażemy takie produkcje jak: "Wpadka", "Bracia przyrodni", "Boski chillout", "Druhny", "Idź twardo: historia Deweya Coxa" czy "Stary, kocham cię". Z tej okazji kuratorzy sekcji, Maciej Satora i Jan Lubaczewski, ponownie przybywają ze specjalnym okolicznościowym podcastem. W każdym z jego odcinków omówią jeden tytuł ze swojej sekcji. Tym razem przyszła pora na "Braci przyrodnich" – rozbrajającą komedię z Johnem C. Reillym i Willem Ferrellem o dwójce 40-letnich facetów wciąż mieszkających ze swoimi rodzicami. Podcastu możecie przesłuchać także klikając TUTAJ.

"Freaks and Geeks": Rozmawiamy o filmie "Bracia przyrodni"





Nowe odcinki specjalnego podcastu Freaks and Geeks będą ukazywały się co tydzień w poniedziałek. W czwartym z nich porozmawialiśmy o filmie "Bracia przyrodni". Rodzinna komedia w reżyserii twórcy "Big Short" i "Nie patrz w górę" Adama McKaya korzysta z klasycznych tropów kina familijnego, zarysowując dobrze znajomą sytuację. Oto dwójka chłopców – Dale i Brennan – za sprawą ślubu ich samotnych rodziców musi zamieszkać pod jednym dachem. Bracia przyrodni nie potrafią się jednak ze sobą dogadać: kłócą się o pilot do telewizora, walczą o uwagę rodziców i prowokują się wzajemnie, przekraczając wyznaczone przez siebie granice. W traktowaniu "Braci przyrodnich" jako typowego kina familijnego pozostaje jednak jedno zasadnicze "ale": nasi "chłopcy" mają po 40-lat, a żarty, które padają z ich ust, raczej nie przeszłyby na szkolnej świetlicy. O tym, jak absurdalny pomysł wyjściowy otwiera z czasem przed widzem swoje wrażliwe potencjały, posłuchacie w najnowszym odcinku naszego podcastu.



17 edycja Tauron American Film Festival odbędzie się między 17 a 22 listopada we Wrocławiu. Sekcja "Freaks and Geeks" jest wynikiem współpracy redakcji Filmwebu z organizatorami tego sześciodniowego święta amerykańskiego kina. Kuratorami sekcji są Jan Lubaczewski oraz redaktor Filmwebu Maciej Satora, który napisał tekst kuratorski sekcji. Możecie przeczytać go KLIKAJĄC TUTAJ. Z tekstu dowiecie się więcej o misji i celach tego komediowego przeglądu.

"Bracia przyrodni" – zwiastun filmu





Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.

"Freaks and Geeks" – posłuchajcie wszystkich odcinków



Tu znajdziecie poprzednie odcinki podcastu "Freaks and Geeks":
3) "Druhny" (TUTAJ)
2) "Idź twardo: historia Deweya Coksa" (TUTAJ)
1) "Wpadka" (TUTAJ)

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