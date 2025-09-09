"Brat": zwiastun i plakat filmu z Agnieszką Grochowską. Od cichej nadziei po emocjonalny nokaut

W konkursie głównym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni znalazł się "Brat" z Agnieszką Grochowską i Julianem Świeżewskim. To poruszająca opowieść o kobiecie i rodzinie wystawionych na próbę w świecie przemocy, niespełnionych ambicji i narastającego chaosu. Dziś jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam zwiastun i plakat filmu.
Zwiastun filmu "Brat"
Bohaterka Grochowskiej
- matka dwóch dorastających synów - to kobieta zdecydowana, by wyrwać rodzinę z zamkniętego kręgu milczenia i przemocy. Zmaga się nie tylko z rzeczywistością, ale też z własnymi decyzjami i ich ceną. Na przekór swoim słabościom, a może właśnie w nich, znajduje ogromną siłę i determinację. Stojąc na krawędzi, decyduje się podjąć walkę. Walkę o rodzinę, o swoje dzieci, ale przede wszystkim o siebie
- mówi o swojej postaci Grochowska
. To aktorka, która potrafi budować wiarygodnie postaci, balansujące na krawędzi własnej wytrzymałości, nie gubiąc dla nich współczucia i zrozumienia. Jej dojrzała emocjonalność pozwala na wypełnienie filmowej Agnieszki wewnętrzną prawdą o szczególnej wartości
- dodaje reżyser Maciej Sobieszczański
.
W tej opowieści o przyspieszonym dojrzewaniu szczególne miejsce zajmuje Konrad (Julian Świeżewski
), trener starszego syna Agnieszki, Dawida. Najprostszymi gestami pokazuje jej, że nawet w niedoskonałym świecie można znaleźć przestrzeń na empatię i normalność. Jego obecność uświadamia Agnieszce, że być może jeszcze nie wszystko stracone.
Reżyser, nagradzany wcześniej m.in. za "Zgodę
", buduje świat z pozornie zwyczajnych sytuacji. Natomiast każda z nich odsłania coś istotnego: o lojalności, wstydzie, dumie i bezwarunkowej miłości. "Brat
" to historia rodziny, w której każdy walczy – na swój sposób – o bliskość, której nikt nie potrafi do końca nazwać.
Obok Grochowskiej i Świeżewskiego na ekranie pojawiają się Tomasz Schuchardt
i Jacek Braciak
. W rolach głównych zadebiutują na wielkim ekranie w świetnym stylu młodzi aktorzy, Filip Wiłkomirski
i Tytus Szymczuk
, wybrani przez reżysera w wielomiesięcznym castingu na zawodach i w klubach judo. Braterstwo to niewidzialna nić, która - jeśli mamy szczęście - prowadzi nas przez życie i pomaga przetrwać. Szukałem chłopców, których musiałem połączyć taką symbiotyczną więzią. Obaj bardzo szybko się ze sobą związali, jeszcze podczas prób stali się jednym organizmem. Z uwagi na swoje sportowe zaplecze nie bali się wyzwań i co najważniejsze porażek. Myślę, że traktowali mnie jak swojego trenera, który daje im niecodzienne zadania. Stworzyliśmy dla nich bezpieczną przestrzeń do zabawy a oni nam zaufali. To była wielka przyjemność
- mówi o nich Maciej Sobieszczański
.
Główny bohater filmu 14-letni Dawid opiekuje się młodszym bratem i próbuje sprostać oczekiwaniom matki, która chce wyrwać się z toksycznej przeszłości i zacząć od nowa, bez męża osadzonego w więzieniu. Choć chłopak ma talent i siłę, to w codzienności rozpiętej między szkołą, domem i ulicą coraz trudniej mu zachować kontrolę. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w ich życie wkracza Konrad – jedyny dorosły, któremu Dawid naprawdę ufa. To jednak dopiero początek burzliwych wydarzeń, które mogą ostatecznie rozbić tę rodzinę… albo ją ocalić.
"Brat
" trafi do kin 5 grudnia.