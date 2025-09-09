Newsy Filmy Multimedia "Brat": zwiastun i plakat filmu z Agnieszką Grochowską. Od cichej nadziei po emocjonalny nokaut
Filmy / Wideo / Multimedia

"Brat": zwiastun i plakat filmu z Agnieszką Grochowską. Od cichej nadziei po emocjonalny nokaut

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Brat%22%3A+zwiastun+i+plakat+filmu+z+Agnieszk%C4%85+Grochowsk%C4%85.+Od+cichej+nadziei+po+emocjonalny+nokaut-162839
&quot;Brat&quot;: zwiastun i plakat filmu z Agnieszką Grochowską. Od cichej nadziei po emocjonalny nokaut
W konkursie głównym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni znalazł się "Brat" z Agnieszką Grochowską i Julianem Świeżewskim. To poruszająca opowieść o kobiecie i rodzinie wystawionych na próbę w świecie przemocy, niespełnionych ambicji i narastającego chaosu. Dziś jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam zwiastun i plakat filmu. 

Zwiastun filmu "Brat"





Bohaterka Grochowskiej - matka dwóch dorastających synów - to kobieta zdecydowana, by wyrwać rodzinę z zamkniętego kręgu milczenia i przemocy. Zmaga się nie tylko z rzeczywistością, ale też z własnymi decyzjami i ich ceną. Na przekór swoim słabościom, a może właśnie w nich, znajduje ogromną siłę i determinację. Stojąc na krawędzi, decyduje się podjąć walkę. Walkę o rodzinę, o swoje dzieci, ale przede wszystkim o siebie - mówi o swojej postaci Grochowska. To aktorka, która potrafi budować wiarygodnie postaci, balansujące na krawędzi własnej wytrzymałości, nie gubiąc dla nich współczucia i zrozumienia. Jej dojrzała emocjonalność pozwala na wypełnienie filmowej Agnieszki wewnętrzną prawdą o szczególnej wartości - dodaje reżyser Maciej Sobieszczański

W tej opowieści o przyspieszonym dojrzewaniu szczególne miejsce zajmuje Konrad (Julian Świeżewski), trener starszego syna Agnieszki, Dawida. Najprostszymi gestami pokazuje jej, że nawet w niedoskonałym świecie można znaleźć przestrzeń na empatię i normalność. Jego obecność uświadamia Agnieszce, że być może jeszcze nie wszystko stracone.  


Reżyser, nagradzany wcześniej m.in. za "Zgodę", buduje świat z pozornie zwyczajnych sytuacji. Natomiast każda z nich odsłania coś istotnego: o lojalności, wstydzie, dumie i bezwarunkowej miłości. "Brat" to historia rodziny, w której każdy walczy – na swój sposób – o bliskość, której nikt nie potrafi do końca nazwać. 

Obok Grochowskiej i Świeżewskiego na ekranie pojawiają się Tomasz Schuchardt i Jacek Braciak. W rolach głównych zadebiutują na wielkim ekranie w świetnym stylu młodzi aktorzy, Filip Wiłkomirski i Tytus Szymczuk, wybrani przez reżysera w wielomiesięcznym castingu na zawodach i w klubach judo. Braterstwo to niewidzialna nić, która - jeśli mamy szczęście - prowadzi nas przez życie i pomaga przetrwać. Szukałem chłopców, których musiałem połączyć taką symbiotyczną więzią. Obaj bardzo szybko się ze sobą związali, jeszcze podczas prób stali się jednym organizmem.  Z uwagi na swoje sportowe zaplecze nie bali  się wyzwań i co najważniejsze porażek. Myślę, że traktowali mnie jak swojego trenera, który daje im niecodzienne zadania. Stworzyliśmy dla nich bezpieczną przestrzeń do zabawy a oni nam zaufali. To była wielka przyjemność - mówi o nich Maciej Sobieszczański

Główny bohater filmu 14-letni Dawid opiekuje się młodszym bratem i próbuje sprostać oczekiwaniom matki, która chce wyrwać się z toksycznej przeszłości i zacząć od nowa, bez męża osadzonego w więzieniu. Choć chłopak ma talent i siłę, to w codzienności rozpiętej między szkołą, domem i ulicą coraz trudniej mu zachować kontrolę. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w ich życie wkracza Konrad – jedyny dorosły, któremu Dawid naprawdę ufa. To jednak dopiero początek burzliwych wydarzeń, które mogą ostatecznie rozbić tę rodzinę… albo ją ocalić.

"Brat" trafi do kin 5 grudnia.

Brat  (2025)

 Brat

Najnowsze Newsy

Filmy

Stephen King wybrał ulubione filmy. Nie ma "Skazanych na Shawshank"

Filmy

Cale Blanchett zagra w nowym filmie twórczyni "Normalnych ludzi"

1 komentarz
Filmy

Hanks miał dostać nagrodę, a nie dostanie. Cieszy to Trumpa

Nie żyje Stuart Craig, 3-krotny laureat Oscara

Takiego Bruce'a Willisa jeszcze nie znaliście!

Filmy

"Superman" nie jest klapą finansową. Miliony zysku dla Warner Bros

19 komentarzy
Filmy

Michael Caine powróci na ekran dla Vina Diesela

14 komentarzy