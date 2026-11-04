"Breakwater": Olga Kurylenko gwiazdą nowego thrillera. O czym opowie film?

Do sieci trafiła informacja, że Olga Kurylenko ("Quantum of Solace") i Alex Pettyfer ("Ministerstwo Niebezpiecznych Drani") zagrają główne role w filmie "Breakwater", kryminalnym thrillerze, którego akcja rozegra się na luksusowym jachcie. Za reżyserię odpowiada Luc Walpoth. Zdjęcia mają rozpocząć się w kwietniu 2027 roku na Malcie, a sprzedażą praw do filmu na światowych rynkach zajmie się WestEnd Films.
O czym opowie film?
Kurylenko Getty Images © Kate Green
wcieli się w Iris, kobietę uwięzioną w toksycznym małżeństwie. Pettyfer
zagra jej sadystycznego męża, Avery'ego. W centrum historii znajdzie się również Daya, barmanka marząca o ucieczce z rodzinnego miasteczka. Przypadkowe spotkanie kobiet prowadzi do zawiązania niebezpiecznego planu: chcą szantażować Avery'ego na pokładzie jego luksusowego jachtu. Sytuacja szybko wymyka się jednak spod kontroli. Uwięzione na otwartym morzu, bez możliwości ucieczki i pewności, komu mogą zaufać, kobiety będą musiały walczyć o przetrwanie.
Scenariusz napisał Tad Daggerhart
, który pracował wcześniej między innymi przy "Niezniszczalnych 4
" i "Czarnym lotosie
". Wśród producentów znaleźli się Kurt Wimmer
("Pszczelarz
"), Jib Polhemus
("Mechanik: Prawo zemsty
"), Hannah Leader
("Maryja
") oraz Daggerhart
. Funkcję producenta wykonawczego pełni James Ireland
. Walpoth
określa "Breakwater"
jako śródziemnomorski thriller neo-noir, łączący piękno słonecznego wybrzeża z mroczną opowieścią o pożądaniu, chciwości i zdradzie. Reżyser zapowiada stopniowe budowanie napięcia, które wraz z rozpadem planu bohaterek przerodzi się w walkę o wysoką stawkę na otwartym morzu. Olgę Kurylenko
mogliśmy oglądać ostatnio m.in. w "Afterburn
".
"Afterburn" - zwiastun