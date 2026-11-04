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"Breakwater": Olga Kurylenko gwiazdą nowego thrillera. O czym opowie film?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Breakwater%22%3A+Olga+Kurylenko+gwiazd%C4%85+nowego+thrillera.+O+czym+opowie+film-169490
&quot;Breakwater&quot;: Olga Kurylenko gwiazdą nowego thrillera. O czym opowie film?
źródło: Getty Images
autor: Neilson Barnard
Do sieci trafiła informacja, że Olga Kurylenko ("Quantum of Solace") i Alex Pettyfer ("Ministerstwo Niebezpiecznych Drani") zagrają główne role w filmie "Breakwater", kryminalnym thrillerze, którego akcja rozegra się na luksusowym jachcie. Za reżyserię odpowiada Luc Walpoth. Zdjęcia mają rozpocząć się w kwietniu 2027 roku na Malcie, a sprzedażą praw do filmu na światowych rynkach zajmie się WestEnd Films.

O czym opowie film?



pettyfer.jpg Getty Images © Kate Green


Kurylenko wcieli się w Iris, kobietę uwięzioną w toksycznym małżeństwie. Pettyfer zagra jej sadystycznego męża, Avery'ego. W centrum historii znajdzie się również Daya, barmanka marząca o ucieczce z rodzinnego miasteczka. Przypadkowe spotkanie kobiet prowadzi do zawiązania niebezpiecznego planu: chcą szantażować Avery'ego na pokładzie jego luksusowego jachtu. Sytuacja szybko wymyka się jednak spod kontroli. Uwięzione na otwartym morzu, bez możliwości ucieczki i pewności, komu mogą zaufać, kobiety będą musiały walczyć o przetrwanie.

Scenariusz napisał Tad Daggerhart, który pracował wcześniej między innymi przy "Niezniszczalnych 4" i "Czarnym lotosie". Wśród producentów znaleźli się Kurt Wimmer ("Pszczelarz"), Jib Polhemus ("Mechanik: Prawo zemsty"), Hannah Leader ("Maryja") oraz Daggerhart. Funkcję producenta wykonawczego pełni James Ireland.

Walpoth określa "Breakwater" jako śródziemnomorski thriller neo-noir, łączący piękno słonecznego wybrzeża z mroczną opowieścią o pożądaniu, chciwości i zdradzie. Reżyser zapowiada stopniowe budowanie napięcia, które wraz z rozpadem planu bohaterek przerodzi się w walkę o wysoką stawkę na otwartym morzu.

Olgę Kurylenko mogliśmy oglądać ostatnio m.in. w "Afterburn".

"Afterburn" - zwiastun





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