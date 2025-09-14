"Breslau" jak "Peaky Blinders"? Twórcy zdradzają kulisy produkcji

W Disney+ możecie już obejrzeć cały sezon kryminału "Breslau", pierwszej polskiej produkcji w historii platformy. Z kolei na Filmwebie czekają na Was wywiady z twórcami serialu: aktorami Tomaszem Schuchardtem, Sandrą Drzymalską, Agatą Kuleszą, Ireneuszem Czopem, Jakubem Sierenbergiem i Bartłomiejem Deklewą, a także reżyserem Leszkiem Dawidem.
Agata Kulesza i Ireneusz Czop: "Breslau" to będzie wielka przygoda
Tomasz Schuchardt: mam na koncie paru detektywów i policjantów
Sandra Drzymalska: kostium historyczny wtłacza aktora w postać
Leszek Dawid: "Breslau" to polska opowieść w stylu "Peaky Blinders"
"Breslau": fabuła, obsada i twórcy
Akcja ośmioodcinkowego serialu kryminalnego przenosi widzów do Breslau (obecny Wrocław) w 1936 roku. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.
W rolę Franza Podolskiego wcielił się Tomasz Schuchardt
. W pozostałych rolach wystąpili m.in.: Sandra Drzymalska
, Ireneusz Czop
, Agata Kulesza
, Przemysław Bluszcz
, Adam Bobik
, Karolina Gruszka
, Jakub Sierenberg
, Bartłomiej Deklewa
i Piotr Janusz
. "Breslau" wyreżyserował Leszek Dawid
("Jesteś Bogiem
", "Ki
"), a za scenariusz odpowiadają Bartosz Janiszewski
("Wataha
") i Magdalena Żakowska
("Archiwista
"). Autorem zdjęć jest Paweł Flis
("Interior
", "Demon
").