Wrócimy do "Breslau"! Serial Disney+ otrzyma drugi sezon

Przedstawiciele Disney+ ogłosili dziś zbliżający się powrót serialu "Breslau". Osadzona w latach 30. XX wieku produkcja kryminalna doczeka się kolejnego sezonu.
"Breslau" – co wiemy o drugim sezonie serialu?
Disney zapowiada, że w drugim sezonie "Breslau
" na mały ekran powrócą gwiazdy pamiętane z dotychczasowej odsłony serialu. Mimo tajemnicy, którą owiana jest kontynuacja projektu, wiemy, że oprócz Tomasza Schuchardta
jako Franza Podolsky'ego w dotychczasowych rolach zobaczymy ponownie Agatę Kuleszę
, Adama Bobika
oraz Ireneusza Czopa
. Na tę chwilę to jedyne potwierdzone powroty. Za produkcję odpowie ATM Grupa, która współpracowała już z Disney+ przy okazji realizacji pierwszego sezonu serialu.
W tym momencie przedstawiciele Disney+ nie wdają się za bardzo w szczegóły fabularne dotyczące kontynuacji "Breslau
". Wiemy, że po zakończeniu wydarzeń z pierwszych ośmiu odcinków Franz Podolsky ostatecznie trafia do więzienia. Drugi sezon prędko jednak doprowadzi nas do momentu, gdy detektyw opuszcza zakład karny, by rozwikłać zupełnie nową zagadkę zbrodni.
O serialu "Breslau"
Przypomnijmy, że akcja ośmioodcinkowego serialu kryminalnego przenosi widzów do Breslau (obecny Wrocław) w 1936 roku. W przededniu XI Igrzysk Olimpijskich brutalne morderstwo zagraża propagandowemu wizerunkowi III Rzeszy. Dochodzenie zostaje powierzone komisarzowi Franzowi Podolsky’emu, który musi zmierzyć się nie tylko z rosnącym napięciem i naciskiem władz, ale także z własnymi demonami. Trop prowadzi coraz głębiej – aż do starcia z narastającym złem, które rozsadza fundamenty miasta.
Serial na podstawie scenariusza autorstwa Magdaleny Żakowskiej
i Bartosza Janiszewskiego
wyreżyserował Leszek Dawid
. Zdjęcia zrealizował Paweł Flis
. W roli głównej wystąpił Tomasz Schuchardt
. Towarzyszyli mu m.in. Sandra Drzymalska
, Ireneusz Czop
, Agata Kulesza
, Przemysław Bluszcz
, Adam Bobik
, Karolina Gruszka
, Jakub Sierenberg
, Bartłomiej Deklewa
i Piotr Janusz
.
"Breslau" – zwiastun pierwszego sezonu