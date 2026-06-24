Newsy Seriale Wrócimy do "Breslau"! Serial Disney+ otrzyma drugi sezon
Seriale

Wrócimy do "Breslau"! Serial Disney+ otrzyma drugi sezon

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Breslau%22+%E2%80%93%C2%A0sezon+2+powstanie.+Tomasz+Schuchardt+powr%C3%B3ci+do+swojej+roli+w+serialu+Disney+%2B-167252
Wrócimy do &quot;Breslau&quot;! Serial Disney+ otrzyma drugi sezon
źródło: materialy promocyjne
Przedstawiciele Disney+ ogłosili dziś zbliżający się powrót serialu "Breslau". Osadzona w latach 30. XX wieku produkcja kryminalna doczeka się kolejnego sezonu. 

"Breslau" – co wiemy o drugim sezonie serialu?



Disney zapowiada, że w drugim sezonie "Breslau" na mały ekran powrócą gwiazdy pamiętane z dotychczasowej odsłony serialu. Mimo tajemnicy, którą owiana jest kontynuacja projektu, wiemy, że oprócz Tomasza Schuchardta jako Franza Podolsky'ego w dotychczasowych rolach zobaczymy ponownie Agatę Kuleszę, Adama Bobika oraz Ireneusza Czopa. Na tę chwilę to jedyne potwierdzone powroty. Za produkcję odpowie ATM Grupa, która współpracowała już z Disney+ przy okazji realizacji pierwszego sezonu serialu.



W tym momencie przedstawiciele Disney+ nie wdają się za bardzo w szczegóły fabularne dotyczące kontynuacji "Breslau". Wiemy, że po zakończeniu wydarzeń z pierwszych ośmiu odcinków Franz Podolsky ostatecznie trafia do więzienia. Drugi sezon prędko jednak doprowadzi nas do momentu, gdy detektyw opuszcza zakład karny, by rozwikłać zupełnie nową zagadkę zbrodni. 

O serialu "Breslau"



Przypomnijmy, że akcja ośmioodcinkowego serialu kryminalnego przenosi widzów do Breslau (obecny Wrocław) w 1936 roku. W przededniu XI Igrzysk Olimpijskich brutalne morderstwo zagraża propagandowemu wizerunkowi III Rzeszy. Dochodzenie zostaje powierzone komisarzowi Franzowi Podolsky’emu, który musi zmierzyć się nie tylko z rosnącym napięciem i naciskiem władz, ale także z własnymi demonami. Trop prowadzi coraz głębiej – aż do starcia z narastającym złem, które rozsadza fundamenty miasta.

Serial na podstawie scenariusza autorstwa Magdaleny Żakowskiej i Bartosza Janiszewskiego wyreżyserował Leszek Dawid. Zdjęcia zrealizował Paweł Flis. W roli głównej wystąpił Tomasz Schuchardt. Towarzyszyli mu m.in. Sandra Drzymalska, Ireneusz Czop, Agata Kulesza, Przemysław Bluszcz, Adam Bobik, Karolina Gruszka, Jakub Sierenberg, Bartłomiej Deklewa i Piotr Janusz.

"Breslau" – zwiastun pierwszego sezonu




Powiązane artykuły Breslau

Zobacz wszystkie artykuły

Breslau  (2025)

 Breslau

Najnowsze Newsy

Gry

Rockstar odkrywa karty! Znamy cenę "Grand Theft Auto VI"

Filmy

Alec Baldwin w thrillerze w duchu "Uprowadzonej"

1 komentarz
Seriale

Disney+ ogłasza nowe polskie seriale

4 komentarze
Filmy

Kevin Bacon jako egzorcysta, który rozpęta piekło

2 komentarze
Filmy

Gwiazda "Syren" zatrudni eskortkę, by jego żona nie czuła się samotna

Filmy Wideo

Nowa trylogia o Batmanie z kategorią R! Zobacz pierwszy zwiastun

5 komentarzy
Filmy Wideo Multimedia

Tom Cruise na plakatach z filmu "Digger" i w epickim zwiastunie

5 komentarzy