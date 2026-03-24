Znamy bohaterki 5. sezonu "Bridgertonów". Zobacz zapowiedź wideo

Rozpoczęły się zdjęcia do piątego sezonu "Bridgertonów". Netflix udostępnił pierwszą zapowiedź wideo oraz szczegóły dotyczące fabuły i nowych bohaterek.
W piątym sezonie "Bridgertonów
" poznamy historię Franceski Stirling z rodu Bridgertonów oraz Michaeli Stirling. W bohaterki wcielą się Hannah Dodd
i Masali Baduza
. Pierwszą zapowiedź wideo znajdziecie poniżej:
W oficjalnym opisie sezonu czytamy: Piąty sezon Bridgertonów koncentruje się na introwertycznej, środkowej córce rodu – Francesce (Hannah Dodd). Dwa lata po stracie ukochanego męża Johna, Francesca postanawia wrócić na rynek matrymonialny. Kiedy jednak do Londynu powraca kuzynka Johna, Michaela (Masali Baduza), by zająć się majątkiem Kilmartinów, w Francesce budzą się skomplikowane uczucia, które każą jej zakwestionować to, co dotąd wydawało się oczywiste.
Francesca opisywana jest jako powściągliwa i zdystansowana, od zawsze czuła się nie na miejscu w otaczającym ją świecie. Spotkanie z Michaelą budzi w niej nowe emocje, które prowadzą ją do odkryć mogących odmienić całe jej życie.
Z kolei Michaela pod uroczą i pełną energii fasadą kryje się wrażliwa młoda kobieta, która ma tendencję do ucieczki, gdy sytuacja staje się dla niej zbyt trudna. W tym sezonie Michaela będzie musiała zmierzyć się ze swoją wrażliwością i odnaleźć się w relacji zarówno z dziedzictwem zmarłego kuzyna, jak i z Francescą.