Newsy Kim jest tajemnicza Srebrna Dama? Zwiastun 4. sezonu "Bridgertonów"
VOD / Wideo

Kim jest tajemnicza Srebrna Dama? Zwiastun 4. sezonu "Bridgertonów"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Bridgertonowie%22%3A+Zobacz+zwiastun+4.+sezonu+hitu+Netfliksa.+Premiera+ju%C5%BC+w+styczniu+2026-164502
Kim jest tajemnicza Srebrna Dama? Zwiastun 4. sezonu &quot;Bridgertonów&quot;
źródło: materialy promocyjne
Netflix zaprezentował zwiastun czwartego sezonu "Bridgertonów". Akcja przenosi nas na bal maskowy, który stanie się punktem wyjścia dla historii Benedicta Bridgertona (Luke Thompson) i tajemniczej Srebrnej Damy.

"Bridgertonowie": Zobacz zwiastun czwartego sezonu


Czwarty sezon "Bridgertonów" został podzielony na dwie części. Pierwsza zadebiutuje na Netfliksie już 29 stycznia. Druga – 26 lutego. Zobaczcie zwiastun:



Obracający się wśród bohemy drugi najstarszy syn Benedict Bridgerton (Luke Thompson) wciąż odmawia ustatkowania się, mimo nalegań ze strony matki, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Do czasu – podczas balu maskowego organizowanego przez Violet Benedict wpada w zachwyt nad zamaskowaną, tajemniczą Srebrną Damę. Z niechętną pomocą siostry Eloise (Claudia Jessie) rozpoczyna poszukiwania wśród arystokracji, aby poznać jej tożsamość. Tymczasem obiekt jego uczuć wcale nie pojawia się na salonach – to zaradna pokojówka Sophie Baek (Yerin Ha), pracująca u potężnej pani domu, Araminty Gun (Katie Leung).


Gdy los ponownie łączy Benedicta i Sophie, mężczyzna musi zmierzyć się z własnymi uczuciami – rozdarty między fascynującą pokojówką a wyidealizowaną Srebrną Damę, nieświadom tego, że chodzi o tę samą osobę. Czy nieumiejętność dostrzeżenia, że obie kobiety są jedną i tą samą, zniszczy iskrę między Benedictem a Sophie? I czy miłość naprawdę może pokonać wszystko – nawet zakazany przez społeczeństwo związek przekraczający granice klas?

Inspiracją dla historii Benedicta są małżeństwa jego rodzeństwa – w tym Franceski (Hannah Dodd) z Johnem Stirlingiem (Victor Alli) oraz Colina (Luke Newton) z Penelope (Nicola Coughlan), która musi stawić czoła nowym wyzwaniom jako oficjalnie ujawniona kronikarka towarzyska.

Powiązane artykuły Bridgertonowie

Zobacz wszystkie artykuły

Bridgertonowie  (2020)

 Bridgertonowie

Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów  (2023)

 Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

"Spider-Man" (2002): Rola Mary Jane miała trafić do...

23 komentarze

Nie żyje Pat Finn. Aktor i komik miał 60 lat

5 komentarzy
VOD Seriale

Zaskoczeni? Netflix kasuje kolejny serial po jednym sezonie

17 komentarzy
Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #129: Nowy "Avatar" to ogień czy popiół?

11 komentarzy
Filmy Box office

Disney triumfuje. Jedynym studiem w tym roku z 6 miliardami

13 komentarzy
Seriale

Najlepsze seriale 2025 roku według redakcji Filmwebu

30 komentarzy
VOD Filmy Wideo

Tommy Shelby powraca. Pierwszy teaser "Peaky Blinders"

15 komentarzy