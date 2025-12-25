Kim jest tajemnicza Srebrna Dama? Zwiastun 4. sezonu "Bridgertonów"

Netflix zaprezentował zwiastun czwartego sezonu "Bridgertonów". Akcja przenosi nas na bal maskowy, który stanie się punktem wyjścia dla historii Benedicta Bridgertona (Luke Thompson) i tajemniczej Srebrnej Damy.
"Bridgertonowie": Zobacz zwiastun czwartego sezonu
Czwarty sezon "Bridgertonów
" został podzielony na dwie części. Pierwsza zadebiutuje na Netfliksie już 29 stycznia. Druga – 26 lutego. Zobaczcie zwiastun:
Obracający się wśród bohemy drugi najstarszy syn Benedict Bridgerton (Luke Thompson
) wciąż odmawia ustatkowania się, mimo nalegań ze strony matki, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell
). Do czasu – podczas balu maskowego organizowanego przez Violet Benedict wpada w zachwyt nad zamaskowaną, tajemniczą Srebrną Damę. Z niechętną pomocą siostry Eloise (Claudia Jessie
) rozpoczyna poszukiwania wśród arystokracji, aby poznać jej tożsamość. Tymczasem obiekt jego uczuć wcale nie pojawia się na salonach – to zaradna pokojówka Sophie Baek (Yerin Ha
), pracująca u potężnej pani domu, Araminty Gun (Katie Leung
).
Gdy los ponownie łączy Benedicta i Sophie, mężczyzna musi zmierzyć się z własnymi uczuciami – rozdarty między fascynującą pokojówką a wyidealizowaną Srebrną Damę, nieświadom tego, że chodzi o tę samą osobę. Czy nieumiejętność dostrzeżenia, że obie kobiety są jedną i tą samą, zniszczy iskrę między Benedictem a Sophie? I czy miłość naprawdę może pokonać wszystko – nawet zakazany przez społeczeństwo związek przekraczający granice klas?
Inspiracją dla historii Benedicta są małżeństwa jego rodzeństwa – w tym Franceski (Hannah Dodd
) z Johnem Stirlingiem (Victor Alli
) oraz Colina (Luke Newton
) z Penelope (Nicola Coughlan
), która musi stawić czoła nowym wyzwaniom jako oficjalnie ujawniona kronikarka towarzyska.