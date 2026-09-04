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Orlando Bloom był zły na Wernera Herzoga. Powodem ekspresowe tempo pracy reżysera

Deadline / autor: /
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Orlando Bloom był zły na Wernera Herzoga. Powodem ekspresowe tempo pracy reżysera
źródło: Getty Images
autor: JB Lacroix
Werner Herzog pojawił się na festiwalu w Wenecji ze swoim najnowszym filmem "Bucking Fastard", który rywalizuje o Złotego Lwa. Podczas konferencji prasowej reżyser zdradził, że Orlando Bloom był początkowo niezadowolony z jego wyjątkowo szybkiego tempa pracy.

Bloom i Herzog wspominają pracę nad filmem



GettyImages-2293357898.jpg Getty Images © Dominique Charriau


Herzog wspominał, że największą scenę Blooma w filmie (w której jego bohater znajduje się na miejscu dla świadka w sądzie) chciał zakończyć już po pierwszym dublu. Praca z nim to przyjemność, choć właściwie to był zły, że pracujemy tak szybko. Zrobiłem jedno ujęcie bardzo długiej sceny i to było wszystko. Bloom potwierdził tę historię. To była moja największa scena w filmie, zrobiliśmy jeden dubel, a ty powiedziałeś: "Świetnie, mamy to".

Herzog przyznał, że rozumiał frustrację aktora i dlatego zaprosił go ponownie na plan, żeby zrealizować jeszcze trzy ujęcia. Rozumiem cię i przepraszam, że może byłem zbyt szybki, ale taki jest duch tego filmu - jak operacja na otwartym sercu, od razu przechodzimy do sedna. Jedna kamera, jedno ujęcie i koniec. A może dwa albo trzy ujęcia.

Reżyser podkreślił również, że zależało mu na obsadzeniu Blooma w roli dalekiej od jego dotychczasowego ekranowego wizerunku. Bardzo czekałem na możliwość pracy z tobą i wszystko przyszło z taką naturalną łatwością. Chciałem, żebyś wyszedł daleko poza to, z czego jesteś znany - bycie łamaczem serc nastolatek. Teraz jesteś "Bucking Fastard". Musiałeś udźwignąć ten tytuł. Bloom z kolei bardzo dobrze wspomina całościowo pracę z reżyserem.

"Bucking Fastard" opowiada prawdziwą historię dwóch nierozłącznych sióstr, Jean i Joan Holbrooke. Kobiety były tak blisko związane, że mówiły jednocześnie, kochały tego samego mężczyznę, miały te same sny i popełniały te same przejęzyczenia. Herzog poznał siostry ponad 40 lat temu, ale film zrealizował po tym, jak pojawił się pomysł producenta Jeremy'ego Thomasa, by obsadzić Kate i Rooney Marę. Herzog napisał scenariusz w pięć dni.

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