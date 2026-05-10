"Bucking Fastard": Werner Herzog rezygnuje z premiery na festiwalu w Cannes

"Bucking Fastard
" nie pojawi się na festiwalu filmowym w Cannes
. Mimo zaproszenia filmu do oficjalnej selekcji tegorocznej edycji, reżyser Werner Herzog
postanowił nie pokazać go na Lazurowym Wybrzeżu. Nowy projekt z siostrami Rooney
oraz Kate Marą
poczeka więc na szansę zadebiutowania na wrześniowym festiwalu w Wenecji
.
"Bucking Fastard" nie pojawi się w Cannes. Dlaczego?
Jak donoszą dziennikarze Variety, decyzja Herzoga
nie wynika z niechęci do francuskiego festiwalu czy klimatu Lazurowego Wybrzeża. "Bucking Fastard
" został zaproszony do oficjalnej selekcji imprezy, ale nie do konkursu głównego, a do jednej z sekcji pozakonkursowych, tropem choćby "Jej piekła
", nowego filmu Nicolasa Windinga Refna
. W takich okolicznościach Herzog
miał stwierdzić, że woli swojego filmu w Cannes
w ogóle nie pokazywać. Źródła bliskie producentom zaznaczają, że siłą filmu mają być kreacje sióstr Mara
, które – zgodnie z nadziejami twórcy – mogłyby powalczyć o nagrody aktorskie na festiwalu. Premiera w sekcji pozakonkursowej zabiera im tę możliwość, a samemu filmowi – prestiż i ekspozycję, które zapewnia walka o Złotą Palmę
.
Historia ta z zewnątrz bliźniaczo przypomina zeszłoroczny przypadek "Father, Mother, Sister, Brother
". Do dnia ogłoszenia programu wydawało się, że nowy film Jarmuscha
na pewno pojawi się w oficjalnej selekcji imprezy. Nieobecność produkcji miała wynikać z tych samych przyczyn – niezakwalifikowania się do konkursu głównego i niechęci twórcy, by pokazać film poza nim. Jak kilka miesięcy później wyjaśnił sam Jarmusch
, decyzja nie była podyktowana jedynie ambicją, ale i względami biznesowymi: Zgłosiłem film do Cannes i usłyszałem: "Film nie został wybrany do konkursu. Możemy umieścić go w innej sekcji". Odpowiedziałem im na to: "Nie zrobiłem filmu od pięciu lat. Byłem w Cannes wielokrotnie. Nie czuję się odpowiednio potraktowany". Konkurs jest dla mnie bardzo ważny – nie ze względu na samą rywalizację, ale na profil promocyjny przy premierze. Dzięki temu mogę zacząć spłacać inwestorów i kręcić kolejny film. Nie chodzi o same nagrody.
Koniec końców "Father, Mother, Sister, Brother
" zaczekał kilka miesięcy, by spróbować swoich szans na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji
. Ostatniego dnia imprezy film niespodziewanie został nagrodzony Złotym Lwem
. Trzymamy kciuki, by w przypadku nowego dzieła Herzoga
sytuacja również zakończyła się pomyślnie dla twórcy.
"Bucking Fastard" – co wiemy?
"Bucking Fastard
", nadchodzący film Wernera Herzoga
, opowie historię dwóch sióstr, które wspónie poszukują wyimaginowanej, magicznej krainy, gdzie możliwa jest prawdziwa miłość. By ją znaleźć, postanawiają wykopać tunel biegnący przez okoliczne pasmo górskie. W obsadzie poza Rooney Marą
oraz Kate Marą
znaleźli się również Orlando Bloom
oraz Domhnall Gleeson
. Film będzie pierwszą fabułą Herzoga
od 2019 roku i produkcji "Spółka rodzinna
".
"Spółka rodzinna" – zwiastun filmu