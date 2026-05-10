"Bucking Fastard": Werner Herzog rezygnuje z premiery na festiwalu w Cannes

"Bucking Fastard" nie pojawi się na festiwalu filmowym w Cannes. Mimo zaproszenia filmu do oficjalnej selekcji tegorocznej edycji, reżyser Werner Herzog postanowił nie pokazać go na Lazurowym Wybrzeżu. Nowy projekt z siostrami Rooney oraz Kate Marą poczeka więc na szansę zadebiutowania na wrześniowym festiwalu w Wenecji.

"Bucking Fastard" nie pojawi się w Cannes. Dlaczego?



Jak donoszą dziennikarze Variety, decyzja Herzoga nie wynika z niechęci do francuskiego festiwalu czy klimatu Lazurowego Wybrzeża. "Bucking Fastard" został zaproszony do oficjalnej selekcji imprezy, ale nie do konkursu głównego, a do jednej z sekcji pozakonkursowych, tropem choćby "Jej piekła", nowego filmu Nicolasa Windinga Refna. W takich okolicznościach Herzog miał stwierdzić, że woli swojego filmu w Cannes w ogóle nie pokazywać. Źródła bliskie producentom zaznaczają, że siłą filmu mają być kreacje sióstr Mara, które – zgodnie z nadziejami twórcy – mogłyby powalczyć o nagrody aktorskie na festiwalu. Premiera w sekcji pozakonkursowej zabiera im tę możliwość, a samemu filmowi – prestiż i ekspozycję, które zapewnia walka o Złotą Palmę.



Historia ta z zewnątrz bliźniaczo przypomina zeszłoroczny przypadek "Father, Mother, Sister, Brother". Do dnia ogłoszenia programu wydawało się, że nowy film Jarmuscha na pewno pojawi się w oficjalnej selekcji imprezy. Nieobecność produkcji miała wynikać z tych samych przyczyn – niezakwalifikowania się do konkursu głównego i niechęci twórcy, by pokazać film poza nim. Jak kilka miesięcy później wyjaśnił sam Jarmusch, decyzja nie była podyktowana jedynie ambicją, ale i względami biznesowymi:

Zgłosiłem film do Cannes i usłyszałem: "Film nie został wybrany do konkursu. Możemy umieścić go w innej sekcji". Odpowiedziałem im na to: "Nie zrobiłem filmu od pięciu lat. Byłem w Cannes wielokrotnie. Nie czuję się odpowiednio potraktowany". Konkurs jest dla mnie bardzo ważny – nie ze względu na samą rywalizację, ale na profil promocyjny przy premierze. Dzięki temu mogę zacząć spłacać inwestorów i kręcić kolejny film. Nie chodzi o same nagrody. 

Koniec końców "Father, Mother, Sister, Brother" zaczekał kilka miesięcy, by spróbować swoich szans na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Ostatniego dnia imprezy film niespodziewanie został nagrodzony Złotym Lwem. Trzymamy kciuki, by w przypadku nowego dzieła Herzoga sytuacja również zakończyła się pomyślnie dla twórcy.

"Bucking Fastard" – co wiemy?



"Bucking Fastard", nadchodzący film Wernera Herzoga, opowie historię dwóch sióstr, które wspónie poszukują wyimaginowanej, magicznej krainy, gdzie możliwa jest prawdziwa miłość. By ją znaleźć, postanawiają wykopać tunel biegnący przez okoliczne pasmo górskie. W obsadzie poza Rooney Marą oraz Kate Marą znaleźli się również Orlando Bloom oraz Domhnall Gleeson. Film będzie pierwszą fabułą Herzoga od 2019 roku i produkcji "Spółka rodzinna". 

