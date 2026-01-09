Nowa "Buffy": Sarah Michelle Gellar ujawnia tytuł serialu

Nowe doniesienia zza kulis odświeżonej wersji "Buffy: Postrachu wampirów". Dziennikarze Deadline donoszą, że nadchodząca po latach odświeżona wersja serialu doczekała się w końcu własnego podtytułu. Jak ujawniła gwiazda oryginału Sarah Michelle Gellar, nowa odsłona przygód łowczyni wampirów będzie nazywać się "Buffy: New Sunnydale".
"Buffy: New Sunnydale" – co wiemy o serialu?
Nowy podtytuł Sarah Michelle Gellar
po raz pierwszy przedstawiła fanom w podcaście "Shut Up Evan". W dłuższej, pogłębionej rozmowie, aktorka określiła wybór jako połączenie nowego podejścia i szacunku do dziedzictwa oryginału. To nie jest sequel ani reboot, to kontynuacja [...] To nie jest reboot, bo nie zaczynamy historii od początku ze wszystkimi tymi samymi postaciami. To nie jest też sequel... Dlatego nazwa była dla mnie tak ważna — "Buffy: New Sunnydale". To wciąż Buffy, ale jednocześnie coś innego
– powiedziała aktorka.
W dalszej części rozmowy Gellar
wypowiedziała się także o zaangażowaniu Chloé Zhao
– jednej z producentek oraz reżyserki pierwszego, nakręconego już odcinka nowej "Buffy". Słynąca z ambitnych, nagradzanych produkcji twórczyni okazała się prywatnie ogromną fanką oryginalnego serialu – i właśnie dlatego tak bardzo zależało jej, by współtworzyć jego odświeżoną odsłonę. Co ciekawe, to jej pasja skłoniła aktorkę do przemyślenia powrotu do franczyzy po tak wielu latach. Chloé Zhao przyszła do mnie nie tylko z pasją — bo ludzi z pasją widziałam już wcześniej — ale i wiedzą, jak wejść w ten świat. Wiedziała, czym ten świat jest i wiedziała, jak się po nim poruszać. To był pierwszy moment, w którym pomyślałam: "Może... mogłabym to zrobić?". I tak trwa to już trzy lata... ja i Chloé, tam i z powrotem — raz pewna swego, raz niekoniecznie — naprawdę poświęcamy czas na rozwój i rozpoznanie tego, czym ten projekt będzie, a czym nie –
dodała Sarah Michelle Gellar
.
Szczegóły fabuły rebootu "Buffy: Postrachu wampirów
" trzymane są w tajemnicy. Według źródeł, na które powołuje się Variety, ma on opowiadać o nowej łowczyni krwiopijców, w którą wcieli się Ryan Kiera Armstrong
("Podpalaczka
"). Poza nią i powracającą do roli Buffy Sarah Michelle Gellar
w obsadzie znaleźli się też Faly Rakotohavana
jako Hugo, Ava Jean jako Larkin, Sarah Bock
jako Gracie, Daniel di Tomasso
jako Abe i Jack Cutmore-Scott
jako pan Burke.
Obowiązki showrunnerek będą pełnić siostry Nora
i Lilla Zuckerman
. Projektem zajmują się wspólnie 20th Television i Searchlight TV.