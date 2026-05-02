"Więzień labiryntu" wyzwoli się w thrillerze erotycznym?

Portal Deadline ekskluzywnie donosi o nowym projekcie z Dylanem O’Brienem ("Więzień labiryntu") w roli głównej. W "Bulls", nadchodzącym filmie producentów "Tylko nie ty" oraz Oscarowego "Uciekaj!", aktor wcieli się w załamanego mężczyznę szukającego nowego uczucia na hedonistycznej wyspie miłości.

Jak czytamy w oficjalnym opisie projektu, O'Brien wcieli się w "mężczyznę, który trzydzieści lat swojego życia przepraszał za to, że żyje". Postępujący rozpad jego związku motywuje go do poszukania uczucia gdzie indziej – na hedonistycznej wyspie miłości. Wykupiony bilet faktycznie staje się przepustką do odnalezienia nowych możliwości. Na wakacjach poznaje Avę, mężatkę, z którą zawiązuje przelotny romans. Gdy o ich relacji dowie się mąż kobiety, samiec alfa Marco, produkcja zmieni swój gatunek, coraz pewniej postępując w kierunku thrillera.

W rolę zamężnej kobiety ma wcielić się Kaia Gerber – aktorka młodego pokolenia, która obudziła zainteresowanie hollywoodzkich reflektorów rolami w filmach "Skutki uboczne", "Saturday Night" czy nadchodzącej "Mother Mary". Jej zaborczym mężem ma zostać z kolei Lewis Pullman, pamiętany szerzej ze swojej zeszłorocznej roli w filmie "Thunderbolts*". 

Za kamerą produkcji stanie z kolei James Morosini, który wyreżyseruje ją na podstawie własnego autorskiego scenariusza. Możecie kojarzyć go jako aktora z serialu "Życie seksualne studentek" oraz twórcę filmu "Kocham mojego tatę", w którym zagrał również jedną z głównych ról. 

Napisałem "Bulls", ponieważ to typ filmu, dla którego odwołałbym wszystkie plany – tylko po to, żeby pójść zobaczyć go w kinie. Jest figlarny, pełen zwrotów akcji i, przede wszystkim, seksowny – powiedział o produkcji reżyser. Zdjęcia do filmu mają ruszyć jeszcze przed końcem tego roku. 

