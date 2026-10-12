"Bunt": Borys Szyc i Filip Pławiak w dramacie więziennym Netfliksa. Mamy zwiastun

Gdy w 1989 roku Polska zachłystuje się wolnością, w zepchniętych na margines więzieniach wybucha największy bunt w powojennej Europie. W inspirowanym tymi wydarzeniami serialu "Bunt" w reżyserii Mateusza Rakowicza i Marka Lechkiego, w centrum brutalnego konfliktu stają Borys Szyc i Filip Pławiak. Wcielają się w role byłych współwięźniów, którzy próbują powstrzymać rozlew krwi, znajdując się po dwóch stronach więziennego muru.
"Bunt": Netflix prezentuje pierwszy zwiastun serialu
Sześcioodcinkowy serial "Bunt
" ma trafić na Netflix jeszcze w tym roku. Opowiada on historię Reagana (Borys Szyc
) i Janka (Filip Pławiak
) – dawnych współwięźniów, którzy łączą siły, aby wywalczyć amnestię dla osadzonych i ostudzić narastające napięcie między skazanymi a strażnikami.Zobaczcie pierwszą zapowiedź wideo:
Akcja serialu inspirowana jest największym buntem więziennym w powojennej Europie, do którego doszło w 1989 roku, w czasie gdy Polska przechodziła gwałtowne zmiany polityczne. Bohaterowie próbują powstrzymać rozlew krwi, balansując między lojalnością, zemstą i walką o przetrwanie, jednocześnie mierząc się ze wspólną przeszłością oraz decyzjami, które doprowadziły ich do tego dramatycznego momentu.
Fot. Bartosz Mrozowski
Fot. Bartosz Mrozowski
Za reżyserię odpowiadają Mateusz Rakowicz
(odcinki 1, 2, 4, 5) i Marek Lechki
(odcinki 3 i 6), a scenariusz napisali Łukasz Bluszcz
i Marcin Kubawski
. Producentem serialu jest Maciej Kubicki
(Telemark). Obok Borysa Szyca
i Filipa Pławiaka
w obsadzie znaleźli się również: Anita Szepelska
, Jacek Poniedziałek
, Artur Kujawa
, Ryszard Kakietek
, Michał Pietrzak
, Michał Felczak
, Rafał Maćkowiak
oraz Wini – Winicjusz Bartków
.