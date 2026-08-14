"Buntownik" w kinach od 21 sierpnia. Ciekawostki o najnowszym akcyjniaku z Jasonem Stathamem. Musisz je poznać!

Pod koniec sierpnia na duży ekran trafi "Buntownik" (tyt. oryg. "Mutiny"), trzymający w napięciu thriller. Główną rolę powierzono w nim Jasonowi Stathamowi, który ostatnio skradł serca kinowej publiczności brawurowymi rolami w "Pszczelarzu" i "Samotniku". Tym razem ikona kina akcji wciela się w byłego agenta jednostki specjalnej, który staje do walki z międzynarodową organizacją przestępczą. Co jeszcze wiemy o tej emocjonującej produkcji?
Poniżej ciekawostki o najnowszym filmie Jeana-Francoisa Richeta
.
Po pierwsze – twórcy i pomysł
Za kamerą "Buntownika
" stanął reżyser, który na filmach akcji "zjadł zęby", czyli Jean-François Richet
. Wystarczy tylko wspomnieć "Przerwany lot
", "Władcę Paryża
", czy "Wroga publicznego numer jeden
", by upewnić się, że stery thrillera trafiły we właściwe ręce.
Zatrudnienie Richeta to był mój pomysł. W przeszłości pracowałem z Jeanem-Françoisem na planie innego filmu i byłem z naszej współpracy zadowolony (…) Gdy spotkaliśmy się, rozważaliśmy różne pomysły na to, gdzie i w jaki sposób można by uwięzić głównego bohatera – tak, by nie powielać znanych już schematów. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na statek towarowy i to był strzał w dziesiątkę
– opowiada Marc Butan
, producent filmowy i dyrektor generalny MadRiver Pictures.
Scenariusz do filmu napisali Lindsay Michel
i J. P. Davis
, duet specjalizujący się w napiętych, pełnych zwrotów akcji historiach, które tak bardzo sobie ceni Jason Statham
. Warto też wiedzieć, że spod ręki Davisa
wyszły scenariusze, m.in. do "Najemnika
" i "Przerwanego lotu
".
Z kolei muzykę do "Buntownika
" skomponował Marcus Trumpp
, autor ścieżki dźwiękowej do "Wroga publicznego numer 1
", "Ja, robot
" i "Obcy kontra Predator
".
Odnotujmy jeszcze, że w "Buntowniku
" Statham
nie tylko wciela się w głównego bohatera filmu – twardziela Cole’a Reeda, ale również sprawował pieczę nad filmem w nieco innej roli. Jakiej? Otóż, thriller współprodukowała brytyjska firma aktora – Punch Palace Productions.
Po drugie – lokacje i statek
Ostatecznie reżyser, aktorzy i ekipa techniczna weszła na plan "Buntownika
" we wrześniu 2024 roku. Realizację filmu zakończono w nieco ponad dwa miesiące później – 25 listopada. Część ujęć powstała w okolicach imponującego wieżowca One Canada Square w londyńskiej dzielnicy biznesowej Canary Wharf. To od Londynu zaczęliśmy realizację "Buntownika". Sceny, które tam nakręciliśmy, były niesamowite. Zwłaszcza te w Pinewood Studios (to kompleks budynków służących produkcji filmowej i telewizyjnej, zlokalizowany w miejscowości Iver Heath w hrabstwie Buckinghamshire, ok. 30 km na zachód od centrum Londynu – przyp. aut.). Wielkie brawa należą się Russellowi De Rozario i jego zespołowi za przygotowanie dekoracji. Były naprawdę świetne
– mówi Statham
.
Partnerująca w filmie Stathamowi Annabelle Wallis
dodaje: – Moje pierwsze dni na planie przypadły właśnie na Pinewood – to kultowe miejsce. Zbudowano tam wspaniałe scenografie, które od razu wprowadziły nas w klimat filmu. Kunszt ich wykonania był niezwykły – zwłaszcza tajska ulica pełna sklepów, straganów i barów. Pamiętam, że byłam bardzo podekscytowana i czułam, że mam wielkie szczęście, mogąc tam być i w tym uczestniczyć.
Z kolei pełne napięcia sekwencje akcji i sceny rozgrywające się na pełnym morzu powstały na Morzu Śródziemnym w pobliżu Malty.
Dla reżysera "Buntownika
" kluczowe było to, by większą część toczącej się w filmie akcji umieścić na pokładzie prawdziwego statku towarowego. Ostatecznie wybór padł na "Skylight" – jednostkę mierzącą 150 metrów długości i ważącą ok. 10 tysięcy ton. Frachtowiec zacumowany na Malcie zagrał jednostkę o nazwie "Artemis". Od samego początku Richet nalegał, by dla zachowania realizmu kręcić na prawdziwym kontenerowcu
– wspomina Butan
. – Wszyscy twórcy poparli ten pomysł. Chcieliśmy nakręcić jak najwięcej materiału na otwartym morzu, zamiast pracować w studiu z wykorzystaniem niebieskiego ekranu. Zależało nam na tym, by całość była jak najbardziej autentyczna i oddawała atmosferę "Buntownika".
Po trzecie – idealna lokacja
Sama Malta też była miejscem akcji "Buntownika
". Na planie filmowym nie brakowało ekwilibrystycznych ujęć i scen mrożących krew w żyłach. Mimo początkowych obaw filmowców wszystko poszło jak z płatka. Ujęcia kaskaderskie nakręcono na wspomnianej Malcie – lokalizacji, którą wskazał Marc Butan
.
Potrzebowaliśmy miejsca z portem, przyjaznego dla filmowców i z wodą o intensywnie błękitnym kolorze, która mogłaby "udawać" Ocean Indyjski. Rozważaliśmy kilka lokalizacji, ale Malta okazała się bezkonkurencyjna, ponieważ dysponowała już odpowiednią infrastrukturą
– tłumaczy.
I dodaje: – Praca na Malcie była wspaniała. Wszędzie przyjmowano nas ze zrozumieniem i z otwartymi ramionami. Wszyscy byli bardzo pomocni, dlatego właściwie nie napotkaliśmy większych trudności czy problemów. Z przyjemnością nakręciłbym tam jakiś obraz w przyszłości. To miasto jest piękne. To była niezapomniana przygoda.
Po czwarte – porównania i odbiorcy
Chociaż film jeszcze nie trafił do kin, to w sieci już pojawiły się interesujące komentarze i porównania. Ponieważ twórcy najnowszego filmu ze Stathamem
postawili na przestrzeń dryfującego po morzu statku, co buduje klaustrofobiczne napięcie, to natychmiast skojarzono "Buntownika
" z kultową "Szklaną pułapką
". Tam mamy do czynienia z wieżowcem. Ale to nie wszystko!
Otóż, w "Szklanej pułapce
" z niebezpiecznymi terrorystami, którzy opanowali biurowiec, rozprawia się policjant-twardziel. W "Buntowniku
" również zorganizowanej przestępczości przeciwstawia się emerytowany policjant.
Dodatkowo w rolach głównych w obu filmach oglądamy absolutne ikony kina akcji swoich czasów – w "Szklanej pułapce
" wystąpił Bruce Willis
, a w "Buntowniku
" – Jason Statham
.
W obu produkcjach stawką jest życie wielu osób, których główni bohaterowie muszą uratować. I nie boją się stawić czoła przeciwnikowi, z którym – przynajmniej teoretycznie – nie mają najmniejszych szans.
Czy "Buntownik" zyska miano kultowego jak film, do którego się go porównuje? Czas pokaże…
Pewne jest to, że "Buntownik
" to z całą pewnością filmowa propozycja dla miłośników kina sensacyjnego w najlepszym wydaniu. A także samego Jasona Stathama
, który nadal – mimo 59 lat na karku – jest w wybornej formie fizycznej i przyciąga do kin miliony widzów na całym świecie.
"Buntownik
" to idealna propozycja dla tych, którzy potrzebują rozrywki nie tylko z charyzmatycznym bohaterem, ale również oczekują od filmów, by podnosiły na duchu, pokrzepiały i dawały nadzieję…
Dodajmy na koniec, że "Buntownik" trafi na ekrany kin już 21 sierpnia.
O FILMIE:
W "Buntowniku
" Cole Reed ma za sobą lata służby w policyjnych siłach specjalnych. Dziś działa w sektorze prywatnym jako ochroniarz wpływowego miliardera. Ceni sobie dobre pieniądze i przewidywalność nowej pracy.
Jednak, gdy jego mocodawca zostanie brutalnie zamordowany, Cole będzie musiał znów stanąć do walki z potężnym wrogiem. Ścigając zabójców trafi na trop międzynarodowego spisku handlarzy ludźmi, który sięga najwyższych kręgów władzy. W poszukiwaniu sprawiedliwości trafia na pokład statku przewożącego setki uprowadzonych kobiet i dzieci.
To co miało być zemstą, stanie się walką o życie niewinnych.
W "Buntowniku
" zagrali również: Jason Wong
, Rumi Sutton
i Adrian Lester
.
Dystrybutorem filmu jest Monolith Films.
Informacja sponsorowana