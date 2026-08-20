Newsy Filmy "Buntownik" z Jasonem Stathamem przez przypadek trafił na Prime przed premierą!
Filmy

"Buntownik" z Jasonem Stathamem przez przypadek trafił na Prime przed premierą!

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Buntownik%22+z+Jasonem+Stathamem+przez+przypadek+trafi%C5%82+na+Prime+przed+premier%C4%85-168142
&quot;Buntownik&quot; z Jasonem Stathamem przez przypadek trafił na Prime przed premierą!
Ktoś popełnił błąd, a fani Jasona Stathama na tym skorzystali. "Buntownik" przez ponad dwie godziny był dostępny w całości na Prime Video, choć oficjalnie produkcja ma zadebiutować w kinach dopiero w piątek.

"Buntownik" – nowy film akcji z Jasonem Stathamem



Film trwa 95 minut i przez pewien czas można było obejrzeć go od początku do końca. Na platformie pojawiła się również kompletna karta produkcji z obsadą, grafikami oraz opisem fabuły. Po ponad dwóch godzinach "Buntownik" zniknął jednak z oferty i obecnie jest oznaczony jako niedostępny.

Wszystko wskazuje na to, że nie był to sprytny zabieg promocyjny. Najprawdopodobniej doszło do poważnego błędu po stronie Amazonu i MGM. Całą sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że za dystrybucję filmu w Stanach Zjednoczonych odpowiada Lionsgate. Nietrudno więc przewidzieć, że przedwczesne udostępnienie może mieć jeszcze jeden skutek: film może wkrótce zacząć krążyć po sieci w nielegalnych kopiach.

"Buntownik" – zobacz zwiastun
Wpadka zbiegła się w czasie ze zniesieniem embarga na recenzje. Pierwsze oceny nie są szczególnie entuzjastyczne. Krytycy oceniają produkcję jako kolejny tani film akcji skrojony pod Stathama. Fabuła jest prosta, a jej głównym zadaniem wydaje się prowadzenie bohatera od jednej coraz bardziej widowiskowej bijatyki do następnej.

W kogo wciela się Jason Statham w "Buntowniku"?



Tym razem Statham gra Cole’a Reeda. Jego bohater jest świadkiem zabójstwa swojego szefa, potężnego miliardera i przemysłowca. Problem w tym, że wkrótce sam zostaje oskarżony o dokonanie zbrodni. Cole musi uciekać, a przy okazji próbuje odkryć, kto stoi za morderstwem i jaki związek ma ta sprawa z międzynarodowym spiskiem.

Choć "Buntownik" nie zachwyca recenzentów, trudno uznać obsadzenie Stathama za przypadkowy wybór. Aktor od lat jest dla widzów bardzo czytelną marką – wiadomo, czego można się spodziewać: walk, strzelanin, pościgów i bohatera, który raczej nie rozwiązuje problemów za pomocą długich rozmów.

TOP. Jason Statham: najlepsze filmy z jego udziałem





Powiązane artykuły Buntownik

Zobacz wszystkie artykuły

Buntownik  (2026)

 Buntownik

Najnowsze Newsy

Inne Seriale

Josh Radnor o relacjach z kolegami z planu "Jak poznałem waszą matkę"

Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #146: "Koniec ulicy Dębowej" to koniec "Parku Jurajskiego"?

Wideo

Gotowi na "Kroniki lasu"? Zwiastun nowej animacji twórców "Koraliny"

Filmy

Polujący na pedofili Chris Hansen o filmie z Pattinsonem: Obejrzę

Filmy Box office

"Całkiem nowy dzień" z rekordowym wynikiem w polskich kinach

Seriale

Vince Vaughn wraca do "Małpiego biznesu" w 2. sezonie

Inne Festiwale i nagrody Filmy

Wenecja 2026: Czy rosyjski film powinien brać udział w konkursie?

6 komentarzy