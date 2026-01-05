"Burmistrz Kingstown" odchodzi. Paramount+ pracuje nad ostatnim sezonem

Paramount+ oficjalnie potwierdziło: "Burmistrz Kingstown" wróci jeszcze raz, ale będzie to już ostatni sezon. Kryminalny serial stworzony przez Taylor Sheridan i Hugh Dillona dostał zgodę na nowe odcinki, ale będzie ich mniej – piąty sezon będzie liczył 8, a nie jak dotąd 10 epizodów.
"Burmistrz Kingstown" musi odejść
Decyzja zapadła tuż po brutalnym finale 4. sezonu. W głównej roli ponownie zobaczymy Jeremy'ego Rennera
, a obok niego wróci Edie Falco
, która dołączyła do obsady w ostatniej odsłonie i zebrała bardzo dobre recenzje.
Choć "Burmistrz Kingstown"
z sezonu na sezon mógł liczyć na coraz lepsze opinie krytyków, jego oglądalność nie była tak satysfakcjonująca jak inne hity Sheridana – takie jak "Tulsa King
" czy "Landman
", które znalazły się wśród najchętniej oglądanych seriali platformy. "Burmistrz Kingstown
" natomiast nie trafił na listę.
Mimo to serial dostał szansę na domknięcie historii. Wcześniej mówiło się nawet o sześciu odcinkach finału, ale ostatecznie stanęło na ośmiu. To jednak wciąż nie 7 sezonów, jak początkowo planowano.
"Burmistrz Kingstown" – co się wydarzy w ostatnim sezonie?
Fabuła finałowej serii skupi się na konsekwencjach wojny gangów, która eksplodowała w finale 4. sezonu. Mike McLusky będzie musiał utrzymać resztki kontroli nad Kingstown, chronić bliskich i dogadywać się z nową, twardą naczelniczką więzienia graną przez Falco – jednocześnie mierząc się z własnymi demonami.
Oprócz Rennera i Falco w najnowszym sezonie wystąpią także Lennie James
, Laura Benanti
, Hugh Dillon
, Taylor Handley
, Tobi Bamtefa
, Derek Webster
, Hamish Allan-Headley
oraz Nishi Munshi
.
"Burmistrz Kingstown" – zobacz zwiastun 4. sezonu