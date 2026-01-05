Newsy Seriale "Burmistrz Kingstown" odchodzi. Paramount+ pracuje nad ostatnim sezonem
Seriale

"Burmistrz Kingstown" odchodzi. Paramount+ pracuje nad ostatnim sezonem

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Burmistrz+Kingstown%22+odchodzi.+Paramount%2B+pracuje+nad+ostatnim+sezonem-164594
&quot;Burmistrz Kingstown&quot; odchodzi. Paramount+ pracuje nad ostatnim sezonem
Paramount+ oficjalnie potwierdziło: "Burmistrz Kingstown" wróci jeszcze raz, ale będzie to już ostatni sezon. Kryminalny serial stworzony przez Taylor Sheridan i Hugh Dillona dostał zgodę na nowe odcinki, ale będzie ich mniej – piąty sezon będzie liczył 8, a nie jak dotąd 10 epizodów. 

"Burmistrz Kingstown" musi odejść



Decyzja zapadła tuż po brutalnym finale 4. sezonu. W głównej roli ponownie zobaczymy Jeremy'ego Rennera, a obok niego wróci Edie Falco, która dołączyła do obsady w ostatniej odsłonie i zebrała bardzo dobre recenzje.

Choć "Burmistrz Kingstown" z sezonu na sezon mógł liczyć na coraz lepsze opinie krytyków, jego oglądalność nie była tak satysfakcjonująca jak inne hity Sheridana – takie jak "Tulsa King" czy "Landman", które znalazły się wśród najchętniej oglądanych seriali platformy. "Burmistrz Kingstown" natomiast nie trafił na listę. 

Mimo to serial dostał szansę na domknięcie historii. Wcześniej mówiło się nawet o sześciu odcinkach finału, ale ostatecznie stanęło na ośmiu. To jednak wciąż nie 7 sezonów, jak początkowo planowano.


"Burmistrz Kingstown" – co się wydarzy w ostatnim sezonie?



Fabuła finałowej serii skupi się na konsekwencjach wojny gangów, która eksplodowała w finale 4. sezonu. Mike McLusky będzie musiał utrzymać resztki kontroli nad Kingstown, chronić bliskich i dogadywać się z nową, twardą naczelniczką więzienia graną przez Falco – jednocześnie mierząc się z własnymi demonami.

Oprócz Rennera i Falco w najnowszym sezonie wystąpią także Lennie James, Laura Benanti, Hugh Dillon, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley oraz Nishi Munshi.

 

"Burmistrz Kingstown" – zobacz zwiastun 4. sezonu



Powiązane artykuły Burmistrz Kingstown

Zobacz wszystkie artykuły

Burmistrz Kingstown  (2021)

 Burmistrz Kingstown

Najnowsze Newsy

Seriale Multimedia

Powstał dokument o finałowym sezonie "Stranger Things" (ZWIASTUN)

13 komentarzy
Filmy Multimedia

Matt Damon, Ben Affleck i "Łup" (ZWIASTUN)

8 komentarzy

Critics’ Choice 2026: Galeria zdjęć. Zobacz zwycięzców i ich emocje

5 komentarzy
Filmy

Po roli w "Czarnej Panterze" potrzebował terapii

20 komentarzy
Filmy

Gwiazda "Ant-Man i Osa" o swoim ciężkim stanie zdrowia po wypadku

13 komentarzy
Filmy

Czy to nowi Power Rangers? Znamy nazwiska

9 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2025: oto nominacje

3 komentarze