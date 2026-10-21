"Burmistrz Kingstown" zmierza do finału. 5. sezon z datą premiery

Mike McLusky jeszcze raz spróbuje utrzymać Kingstown w ryzach, ale tym razem stawka będzie wyjątkowo wysoka. Serial Taylora Sheridana "Burmistrz Kingstown" zakończy się na piątym sezonie, który zadebiutuje 15 stycznia 2027 roku. Wraz z ogłoszeniem terminu premiery platforma streamingowa udostępniła pierwsze zdjęcia z finałowej odsłony produkcji z Jeremym Rennerem i Edie Falco. Uwaga, zdradzamy, co się wydarzyło w 4. sezonie.
Nowe odcinki rozpoczną się w miejscu, w którym pozostawił widzów brutalny finał czwartego sezonu. Po zamordowaniu Tracy (Nishi Munshi
) Mike (Renner
) i Kyle (Taylor Handley
) dokonali zemsty na Callahanie. Ich działania nie zakończą jednak problemów miasta. Do Kingstown przyjedzie agent FBI Russell Hardy (David Morse
), który rozpocznie poszukiwania Callahana, traktowanego jako zbieg. Hardy nie jest policjantem, który łatwo odpuszcza. Jego śledztwo może doprowadzić do ujawnienia najpilniej strzeżonych sekretów Mike’a, a w konsekwencji zburzyć delikatny układ sił, od którego zależy funkcjonowanie miasta.
"Burmistrz Kingstown", sezon 5.
Wojna gangów i kolejny wróg Mike’a
Żeby zrozumieć, jak niebezpieczna stała się sytuacja w Kingstown, warto wrócić do wydarzeń z czwartej serii. Po odejściu Rosjan pojawiła się próżnia, którą szybko zaczęli próbować wypełnić nowi gracze. Mike, od lat starający się utrzymać kontrolę nad miastem, musiał stawić czoła narastającemu konfliktowi między gangami i nie dopuścić do tego, by ich walka pochłonęła całe Kingstown.
Na tym jednak nie kończyły się jego kłopoty. Ludzie, których Mike chce chronić, znaleźli się w szczególnym niebezpieczeństwie. Bohater musiał jednocześnie mierzyć się z nową naczelniczką więzienia, graną przez Edie Falco
. Jej stanowczość i nieustępliwość sprawiły, że Mike stanął przed kolejnym trudnym przeciwnikiem. Wszystko to działo się w cieniu jego własnej przeszłości, z której demonami wciąż nie potrafił się uporać.
"Burmistrz Kingstown", sezon 5.
Czwarty sezon zakończył się gwałtownym zaostrzeniem wojny gangów. Konflikt osiągnął krwawe apogeum, pozostawiając bohaterów w sytuacji, która zapowiada wyjątkowo burzliwy finał całej historii. Teraz do tej mieszanki dojdzie jeszcze śledztwo agenta Hardy’ego, mogące zagrozić nie tylko pozycji Mike’a, lecz także całemu porządkowi panującemu w Kingstown.
Kto wróci w ostatnim sezonie?
Finałowa seria będzie liczyć osiem odcinków. Obok Jeremy’ego Rennera
i Edie Falco
na ekranie pojawią się Laura Benanti
, Hugh Dillon
, Taylor Handley
, Tobi Bamtefa
, Derek Webster
oraz David Morse
. Widzowie zobaczą ponownie także Necar Zadegan
, Nichole Galicię
i Lenniego Jamesa
.
Za "Burmistrzem Kingstown
" stoją Taylor Sheridan
i Hugh Dillon
. Funkcję showrunnera nad seriale sprawuje Dave Erickson
.