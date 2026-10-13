Newsy "Córka winiarza": Gwiazda "Dziennika panny służącej" i "Drakuli" Radu Jude u polskiego reżysera
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"Córka winiarza": Gwiazda "Dziennika panny służącej" i "Drakuli" Radu Jude u polskiego reżysera

Filmweb
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&quot;Córka winiarza&quot;: Gwiazda &quot;Dziennika panny służącej&quot; i &quot;Drakuli&quot; Radu Jude u polskiego reżysera
źródło: materialy promocyjne
autor: Stas Cosciug
W Mołdawii dobiegają właśnie końca prace nad mołdawsko-polską koprodukcją "Córka winiarza" w reżyserii Michała Szcześniaka ("Fisheye"), z pochodzącą z Rumunii gwiazdą filmów Radu Jude Aną Dumitrașcu ("Dziennik panny służącej", "Drakula") w roli tytułowej. To uniwersalna historia o rodzinie, korzeniach, tożsamości i wyborze, jakim jest powrót do domu.

Miejsce akcji ma w filmie istotne znaczenie dla historii i jest samo w sobie niezwykłe – mówił Szcześniak. Kręciliśmy zdjęcia w dwóch winnicach: Carlevana i Crama Mircești. Najprościej rzecz ujmując, krajobraz jest tu toskański, absolutnie przepiękny. Jednak nasza opowieść ma mroczną, niepokojącą wymowę. W posiadłości winiarza miały miejsce kryminalne zdarzenia, których tajemnicę rozwikłać musi główna bohaterka, Catinka Vieru.

Reżyser Michał Szcześniak na planie "Córki winiarza". Fot. Stas Cosciug

Ana Dumitrașcu, laureatka kilku nagród za rolę w filmie "Niepokalana" (2021), nie kryła, że praca z reżyserem z Polski sprawiła jej wielką satysfakcję:

Michał zwraca uwagę na najdrobniejsze szczegóły i dostrzega subtelne zmiany w tym, co robię – opowiadała. – Nadajemy na tych samych falach i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy razem pracować.

Część zdjęć do filmu realizowana jest w Polsce. W międzynarodowej obsadzie znaleźli się zatem również Polacy.

Aktorzy rumuńscy i mołdawscy reprezentują najwyższy poziom – podkreśla reżyser. Są przygotowani do ról w najdrobniejszych niuansach, ale też otwarci na niespodziewane sytuacje. Wspaniale wypadają Polacy, Rafał Maćkowiak i Marta Ojrzyńska.

Partnerujący Anie Dumitrașcu, urodzony w Mołdawii Valeriu Andriuță, znany m.in. z filmów Cristiana Mungiu ("Za wzgórzami", "Zachód"), czy Siergieja Łoznicy ("Donbas", "Łagodna") zdradził, że od dawna interesował się polską kulturą:

Od dzieciństwa fascynowały mnie filmy Wajdy, Kieślowskiego i Polańskiego, które oglądałem w kinie. Później odkryłem polski teatr dzięki twórczości Józefa Szajny, Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora – rozległą kulturę, która wydawała mi się wówczas czymś nieosiągalnym.

Współscenarzysta i producent Sergiu Scobioala stwierdził wprost, że zatrudnienie polskiego reżysera było strzałem w dziesiątkę:

Uważam, że była to najlepsza decyzja, jaką podjęliśmy przy tym filmie.

Catinka (Ana Dumitrașcu), która ułożyła sobie życie zawodowe w Europie Zachodniej, po niespodziewanej śmierci ojca wraca do Mołdawii. Wkrótce odkrywa, że rodzinna winnica zagrożona jest przez korupcyjny proceder, w który zaangażowane są obce interesy i lokalni wspólnicy. Kobieta staje przed wyborem pomiędzy wygodnym życiem za granicą a walką o rodzinne dziedzictwo i społeczność, z której się wywodzi.

Córka winiarza  (2027)

 Córka winiarza

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