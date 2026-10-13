"Córka winiarza": Gwiazda "Dziennika panny służącej" i "Drakuli" Radu Jude u polskiego reżysera

W Mołdawii dobiegają właśnie końca prace nad mołdawsko-polską koprodukcją "Córka winiarza" w reżyserii Michała Szcześniaka ("Fisheye"), z pochodzącą z Rumunii gwiazdą filmów Radu Jude Aną Dumitrașcu ("Dziennik panny służącej", "Drakula") w roli tytułowej. To uniwersalna historia o rodzinie, korzeniach, tożsamości i wyborze, jakim jest powrót do domu. Miejsce akcji ma w filmie istotne znaczenie dla historii i jest samo w sobie niezwykłe
– mówił Szcześniak
. Kręciliśmy zdjęcia w dwóch winnicach: Carlevana i Crama Mircești. Najprościej rzecz ujmując, krajobraz jest tu toskański, absolutnie przepiękny. Jednak nasza opowieść ma mroczną, niepokojącą wymowę. W posiadłości winiarza miały miejsce kryminalne zdarzenia, których tajemnicę rozwikłać musi główna bohaterka, Catinka Vieru.
Reżyser Michał Szcześniak na planie "Córki winiarza". Fot. Stas CosciugAna Dumitrașcu
, laureatka kilku nagród za rolę w filmie "Niepokalana
" (2021), nie kryła, że praca z reżyserem z Polski sprawiła jej wielką satysfakcję: Michał zwraca uwagę na najdrobniejsze szczegóły i dostrzega subtelne zmiany w tym, co robię – opowiadała. – Nadajemy na tych samych falach i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy razem pracować.
Część zdjęć do filmu realizowana jest w Polsce. W międzynarodowej obsadzie znaleźli się zatem również Polacy. Aktorzy rumuńscy i mołdawscy reprezentują najwyższy poziom
– podkreśla reżyser. Są przygotowani do ról w najdrobniejszych niuansach, ale też otwarci na niespodziewane sytuacje. Wspaniale wypadają Polacy, Rafał Maćkowiak i Marta Ojrzyńska.
Partnerujący Anie Dumitrașcu
, urodzony w Mołdawii Valeriu Andriuță
, znany m.in. z filmów Cristiana Mungiu
("Za wzgórzami
", "Zachód
"), czy Siergieja Łoznicy
("Donbas
", "Łagodna
") zdradził, że od dawna interesował się polską kulturą: Od dzieciństwa fascynowały mnie filmy Wajdy, Kieślowskiego i Polańskiego, które oglądałem w kinie. Później odkryłem polski teatr dzięki twórczości Józefa Szajny, Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora – rozległą kulturę, która wydawała mi się wówczas czymś nieosiągalnym.
Współscenarzysta i producent Sergiu Scobioala
stwierdził wprost, że zatrudnienie polskiego reżysera było strzałem w dziesiątkę: Uważam, że była to najlepsza decyzja, jaką podjęliśmy przy tym filmie.
Catinka (Ana Dumitrașcu
), która ułożyła sobie życie zawodowe w Europie Zachodniej, po niespodziewanej śmierci ojca wraca do Mołdawii. Wkrótce odkrywa, że rodzinna winnica zagrożona jest przez korupcyjny proceder, w który zaangażowane są obce interesy i lokalni wspólnicy. Kobieta staje przed wyborem pomiędzy wygodnym życiem za granicą a walką o rodzinne dziedzictwo i społeczność, z której się wywodzi.