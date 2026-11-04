Z kogo śmieją się klauny? Nowy thriller z Nicolasem Cage'em

Erin Moriarty i Brenton Thwaites dołączyli do obsady cybernetycznego thrillera "C.L.A.Y.". Prace na planie już trwają. Gwiazdą produkcji jest Nicolas Cage.
Co wiemy o "C.L.A.Y."?
Bohaterem filmu jest prowadzący samotnicze życie geniusz komputerowy, który odnajduje cel i poczucie przynależności, gdy staje się częścią tytułowego C.L.A.Y. (Clowns Laughing at You) – podziemnego kręgu hakerów, którego cyfrowe prowokacje odbijają się echem w realnym świecie. W miarę jak grupa zyskuje rozgłos, staje się obiektem zainteresowania nie tylko agencji wywiadowczych, ale też przestępczych syndykatów i konkurencyjnych hakerów.
Getty Images © Araya Doheny Brenton i Erin to dziś najbardziej ekscytujący aktorzy. Wprowadzają do naszej historii dokładnie tę charyzmę i emocjonalną prawdę, której ona potrzebuje. Z nimi na pokładzie nasza obsada jest kompletna i ogromnie cieszę się na wspólne zdjęcia w Londynie już w listopadzie Getty Images © Don Arnold
– skomentował Simon Afram
, reżyser i scenarzysta filmu.
W obsadzie znaleźli się też Michael Sheen
, Jordi Mollà
, Emilio Sakraya
, Adrian Topol
i Agnez Mo
.
Ostatnie role Nicolasa Cage'a
W ostatnich latach Nicolas Cage
dodał do swojego CV takie tytuły jak "Świnia
", "Nieznośny ciężar wielkiego talentu
", "Renfield
", "Dream Scenario
", "Surfer
", "Kod zła
" czy "Syn przeznaczenia
". Aktualnie jego filmografię zamyka serial "Spider-Noir
", w którym wciela się w alternatywną wersję Spider-Mana
z czasów Wielkiego Kryzysu. Poza "Maddenem
" wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. thriller wojenny "Lords of War" oraz akcyjniak "Best Pancakes in the County
".
Skąd znamy Erin Moriarty? Zobacz zwiastun finałowego sezonu serialu "The Boys"Erin Moriarty
najlepiej znana jest z roli Starlight (Annnie January) w "The Boys
" (zwiastun poniżej; gościnnie pojawiała się też w spin-offie "Gen V
"). W jej CV znajdziemy też takie tytuły jak "Straż sąsiedzka
", "Królowie lata
", "Captain Fantastic
", "W ukryciu
", "Dziedzictwo krwi
", "Niezwykła podróż fakira, który utknął w szafie
", "Cudowny sezon
" czy serial "Jessica Jones
".
Skąd znamy Brentona Thwaitesa?Brenton Thwaites
najlepiej znany jest z roli Henry'ego Turnera w filmie "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara
" oraz Nightwinga (Dicka Graysona)
w serialu "Titans
". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Błękitna laguna: Przebudzenie
", "Oculus
", "Son of a Gun
", "Dawca pamięci
", "Czarownica
" czy "Bogowie Egiptu
". Aktualnie jego filmografię zamyka serial "Two Years Later
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. horror "Stake Out" i thriler sci-fi "Out of the Ashes".