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"Ciche miejsce 3": Kogo gra Jack O'Connell? Zobacz zdjęcia z planu

Bloody Disgusting / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22CIche+miejsce+3%22%3A+Jack+O%27Connell+i+Cillian+Murphy+na+zdj%C4%99ciach+z+planu.+Graj%C4%85+braci-169255
&quot;Ciche miejsce 3&quot;: Kogo gra Jack O'Connell? Zobacz zdjęcia z planu
źródło: Getty Images
autor: Stuart C. Wilson
Trwają prace nad "Cichym miejscem 3". Właśnie poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące jednego z bohaterów. 

Cillian Murphy i Jack O'Connel na planie "Cichego miejsca 3"


Jak podaje Bloody Disgusting, Jack O'Connell, który na początku tego roku dołączył do obsady "Cichego miejsca 3", wcieli się w brata granego przez Cilliana Murphy'ego Emmetta. Możecie ich zobaczyć na nieoficjalnych zdjęciach z planu: 

GettyImages-2279154992.jpg Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin
GettyImages-2279096483.jpg Getty Images © XNY/Star Max

GettyImages-2279096758.jpg Getty Images © XNY/Star Max


Film trafi na ekrany 30 lipca 2027 roku. Do swoich ról powrócą też Emily Blunt, Millicent Simmonds i Noah Jupe. Wśród nowych twarzy poza O'Connellem znaleźli się też Jason Clarke i Katy O'Brian

Ostatnie role Cilliana Murphy'ego


Cillian Murphy w 2024 roku odebrał Oscara za tytułową rolę w "Oppenheimerze" (reż. Christopher Nolan). W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć go też w filmach "Drobiazgi takie jak te", "Steve" czy "Peaky Blinders: Nieśmiertelny". Wśród zbliżających się projektów poza "Cichym miejscem 3" znajdziemy też oparty na faktach thriller "Blood Runs Coal" (więcej na jego temat znajdziecie TUTAJ) oraz niemający tytułu dramat więzienny Damiena Chazelle'a

Ostatnie role Jacka O'Connella


Jack O'Connell w ostatnich latach wystąpił m.in. w "Kochanku Lady Chatterley", "Ferrari", "Back to Black. Historii Amy Winehouse", "Grzesznikach" oraz "28 latach później" i "28 latach później: Świątyni kości". Aktualnie jego filmografię zamyka wyreżyserowany przez Danny'ego Boyle'a, który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem poza "Cichym miejscem 3" znajdziemy m.in. widowisko "Godzilla x Kong: Supernova" i dramat sportowy "Pretty Boy Delaney". 

Zobacz zwiastun "Cichego miejsca 2"


"Ciche miejsce 2" trafiło na ekrany w 2020 roku. Cillian Murphy wciela się w Emmetta – przyjaciela rodziny Abbottów, który wraz z Evelyn (Emily Blunt) i jej dziećmi (Millicent Simmonds, Noah Jupe) walczy o przetrwanie w świecie opanowanym przez obcych. Przypominamy zwiastun:


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