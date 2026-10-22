"Ciche miejsce 3": Kogo gra Jack O'Connell? Zobacz zdjęcia z planu

Trwają prace nad "Cichym miejscem 3". Właśnie poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące jednego z bohaterów.
Cillian Murphy i Jack O'Connel na planie "Cichego miejsca 3"
Jak podaje Bloody Disgusting, Jack O'Connell
, który na początku tego roku dołączył do obsady "Cichego miejsca 3
", wcieli się w brata granego przez Cilliana Murphy'ego
Emmetta. Możecie ich zobaczyć na nieoficjalnych zdjęciach z planu:
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Film trafi na ekrany 30 lipca 2027 roku. Do swoich ról powrócą też Emily Blunt
, Millicent Simmonds
i Noah Jupe
. Wśród nowych twarzy poza O'Connellem
znaleźli się też Jason Clarke
i Katy O'Brian
.
Ostatnie role Cilliana Murphy'egoCillian Murphy
w 2024 roku odebrał Oscara za tytułową rolę w "Oppenheimerze
" (reż. Christopher Nolan
). W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć go też w filmach "Drobiazgi takie jak te
", "Steve
" czy "Peaky Blinders: Nieśmiertelny
". Wśród zbliżających się projektów poza "Cichym miejscem 3
" znajdziemy też oparty na faktach thriller "Blood Runs Coal
" (więcej na jego temat znajdziecie TUTAJ
) oraz niemający tytułu dramat więzienny Damiena Chazelle'a
.
Ostatnie role Jacka O'ConnellaJack O'Connell
w ostatnich latach wystąpił m.in. w "Kochanku Lady Chatterley
", "Ferrari
", "Back to Black. Historii Amy Winehouse
", "Grzesznikach
" oraz "28 latach później
" i "28 latach później: Świątyni kości
". Aktualnie jego filmografię zamyka wyreżyserowany przez Danny'ego Boyle'a
, który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem poza "Cichym miejscem 3
" znajdziemy m.in. widowisko "Godzilla x Kong: Supernova
" i dramat sportowy "Pretty Boy Delaney
".
Zobacz zwiastun "Cichego miejsca 2"
"Ciche miejsce 2
" trafiło na ekrany w 2020 roku. Cillian Murphy
wciela się w Emmetta – przyjaciela rodziny Abbottów, który wraz z Evelyn (Emily Blunt
) i jej dziećmi (Millicent Simmonds
, Noah Jupe
) walczy o przetrwanie w świecie opanowanym przez obcych. Przypominamy zwiastun: