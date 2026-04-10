Prime Video kręci nowy kryminał. Gwiazdor "Top Gun: Maverick" na pokładzie

Glen Powell to aktualnie jeden z najpopularniejszych aktorów swojego pokolenia. Co wiemy o jego nowym projekcie – serialu przygotowywanym dla platformy Prime Video?
Co wiemy o "Calamities"?
Akcja "Calamities
" toczy się w Teksasie, czyli rodzinnych stronach Powella
. Aktor jest jednym z producentów wykonawczych i według informacji The Hollywood Reporter ma pełnić przy projekcie ściśle zakulisową rolę. Obowiązki showrunnera przypadły Davidowi Weilowi
, który w swoim CV ma już zrealizowane dla platformy seriale "Łowcy
" i "Citadel
". Dla Amazon MGM Studios pracuje też nad swoim reżyserskim debiutem – thrillerem "Tyrant". Główne role zagrają w nim Julia Garner
i Charlize Theron
.
David Weil na premierze serialu "Łowcy"
Serial opowie o nieudanej transakcji narkotykowej, której konsekwencje wstrząsają życiem mieszkańców spokojnego, przygranicznego miasteczka i odsłaniają tajemnice z przeszłości. Wśród bohaterów znajdziemy nadgorliwego agenta FBI, socjopatyczną płatną zabójczynię oraz bezwzględnych i fanatycznie oddanych swojej sprawie członków kartelu.
Najważniejsze role Glena PowellaGlen Powell
najlepiej znany jest z roli porucznika Jake'a "Hangmana" Seresina w widowisku "Top Gun: Maverick
". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Ukryte działania
", "Każdy by chciał
" czy serial "Królowe krzyku
". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Hit Manie
", "Twisters
", komedii romantycznej "Tylko nie ty
" czy "Uciekinierze". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. szykowane przez J.J. Abramsa
widowisko sci-fi "The Great Beyond
" oraz drugi sezon "Chada Powersa
".
Zobacz zwiastun "Przepisu na morderstwo"
Aktualnie Glena Powella
możemy oglądać w czarnej komedii "Przepis na morderstwo
". Aktor wciela się w niej w Becketa Redfellowa – jednego z dziedziców wielomilionowej fortuny, który chcąc zgarnąć dla siebie cały spadek, wdraża w życie zabójczy plan. Zobaczcie zwiastun: