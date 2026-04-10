Prime Video kręci nowy kryminał. Gwiazdor "Top Gun: Maverick" na pokładzie
The Hollywood Reporter
autor: Chris Saucedo
Glen Powell to aktualnie jeden z najpopularniejszych aktorów swojego pokolenia. Co wiemy o jego nowym projekcie – serialu przygotowywanym dla platformy Prime Video?

Co wiemy o "Calamities"?


Akcja "Calamities" toczy się w Teksasie, czyli rodzinnych stronach Powella. Aktor jest jednym z producentów wykonawczych i według informacji The Hollywood Reporter ma pełnić przy projekcie ściśle zakulisową rolę. Obowiązki showrunnera przypadły Davidowi Weilowi, który w swoim CV ma już zrealizowane dla platformy seriale "Łowcy" i "Citadel". Dla Amazon MGM Studios pracuje też nad swoim reżyserskim debiutem – thrillerem "Tyrant". Główne role zagrają w nim Julia Garner i Charlize Theron.

David Weil na premierze serialu "Łowcy"

Serial opowie o nieudanej transakcji narkotykowej, której konsekwencje wstrząsają życiem mieszkańców spokojnego, przygranicznego miasteczka i odsłaniają tajemnice z przeszłości. Wśród bohaterów znajdziemy nadgorliwego agenta FBI, socjopatyczną płatną zabójczynię oraz bezwzględnych i fanatycznie oddanych swojej sprawie członków kartelu.

Najważniejsze role Glena Powella


Glen Powell najlepiej znany jest z roli porucznika Jake'a "Hangmana" Seresina w widowisku "Top Gun: Maverick". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Ukryte działania", "Każdy by chciał" czy serial "Królowe krzyku". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Hit Manie", "Twisters", komedii romantycznej "Tylko nie ty" czy "Uciekinierze". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. szykowane przez J.J. Abramsa widowisko sci-fi "The Great Beyond" oraz drugi sezon "Chada Powersa".

Zobacz zwiastun "Przepisu na morderstwo"


Aktualnie Glena Powella możemy oglądać w czarnej komedii "Przepis na morderstwo". Aktor wciela się w niej w Becketa Redfellowa – jednego z dziedziców wielomilionowej fortuny, który chcąc zgarnąć dla siebie cały spadek, wdraża w życie zabójczy plan. Zobaczcie zwiastun:


Calamities (2027)

 Calamities

