"Call of Duty: Black Ops 7" już dostępne!

"Call of Duty: Black Ops 7" zadebiutowało dziś na rynku, otwierając przed graczami nowy rozdział w historii serii. Twórcy przygotowali jedną z najbardziej rozbudowanych odsłon ostatnich lat, wprowadzając wspólny system progresji dla wszystkich trybów, gruntownie odświeżony prestiż oraz szereg zmian w uzbrojeniu i wyzwaniach.
Najważniejszą nowością "Black Ops 7
" jest pełna integracja postępów pomiędzy trybami kampanii kooperacyjnej, multiplayerem, Zombies oraz – po starcie sezonu pierwszego – Warzone. Niezależnie od sposobu gry, całość zdobywanego XP trafia do jednego, wspólnego profilu. Gracze zaczynają od poziomu "Private I", a droga do maksymalnego poziomu 55 ("Commander") pozwala odblokować bronie, perki, wyposażenie, streaki i elementy kosmetyczne.
Po osiągnięciu poziomu 55 gracze mogą wejść w system prestiżu, który w tej odsłonie obejmuje 10 poziomów prestiżowych oraz rangę "Prestige Master" z możliwością dalszego zdobywania poziomów aż do 1000. Każdy prestiż reprezentuje unikalny motyw i ikonę, a część odblokowanych elementów można przypisać na stałe dzięki systemowi "Permanent Unlocks", co ułatwia kolejne resetowanie progresji.
To również odsłona z największą liczbą Mastery Camos w historii serii. System wyzwań został przebudowany, aby zmniejszyć liczbę frustrujących wymagań i dać graczom bardziej przejrzystą ścieżkę odblokowań. Wrócił także "Weapon Prestige", czyli prestiż przypisany do konkretnej broni po jej maksymalnym rozwinięciu.
Zobacz zwiastun "Call of Duty: Black Ops 7"
"Black Ops 7
" buduje wyraźnie długofalową strukturę progresji – to produkcja nastawiona na regularny rozwój, kolekcjonowanie i rywalizację. Wspólne postępy między trybami oraz powrót prestiżu sprawiają, że nawet krótkie sesje w dowolnym trybie gry mają realny wpływ na rozwój konta.
"Call of Duty: Black Ops 7
" jest już dostępne na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC.