"Camino dla opornych" od dziś w kinach

Od piątku, 30 października, w polskich kinach będzie można oglądać "Camino dla opornych" – francuski komediodramat, który we Francji przyciągnął już 1,2 mln widzów. Film polecają m.in. Filip Gurłacz i Martyna Wojciechowska, a krytyk Łukasz Adamski określa go mianem "ciepłej, mądrej i inspirującej opowieści o rozbitkach na «drodze życia»".
Bohaterami filmu w reżyserii Yanna Samuella
są Fréd, nauczycielka przechodząca życiowy kryzys oraz Adam, zbuntowany 17-latek z trudnymi doświadczeniami. Przed nimi trzy miesiące marszu i ponad tysiąc kilometrów szlakiem Camino de Santiago. Wspólna wyprawa staje się dla obojga okazją do zmierzenia się z własnymi problemami i zbudowania relacji, na którą w codziennym życiu mogłoby zabraknąć miejsca. Filip Gurłacz
zachęca do obejrzenia filmu zarówno nastolatków, jak i dorosłych, szczególnie rodziców. Zwraca uwagę, że historia bohaterów skłania do refleksji nad doświadczeniami, które każdy wnosi do relacji z innymi. – Myślę, że każdy nastolatek powinien zobaczyć ten film, bo opowiada o bagażu, który każdy z nas ze sobą niesie. Zachęcam też dorosłych, a zwłaszcza rodziców, bo pięknie pokazuje, jaki bagaż niesiemy ze sobą, wychowując dzieci, tworząc rodziny i będąc w relacjach
– mówi aktor.
Do obejrzenia "Camino dla opornych
" zachęca również Martyna Wojciechowska
. Jak podkreśla, film unika łatwych odpowiedzi i uproszczonych recept na życie. "Nie ma tu wielkich przemówień o życiu ani cudownej przemiany po jednym pięknym zachodzie słońca. Jest zmęczenie, humor, złość, cisza, rozmowy. Jest codzienność" – napisała na swoim IG (@martyna.world). Zwróciła też uwagę na inspirację prawdziwą działalnością francuskiego stowarzyszenia SEUIL, które od 2003 roku z sukcesami organizuje kilkumiesięczne piesze wyprawy dla młodych ludzi w trudnej sytuacji życiowej. Większość podopiecznych SEUIL wychodzi na prostą.
Łukasz Adamski z Interii określił film jako "ciepłą, mądrą i inspirującą opowieść o rozbitkach na «drodze życia»". Krytyk docenił, że produkcja unika łopatologii, publicystycznych uproszczeń i gotowych recept w stylu poradników motywacyjnych. "Camino dla opornych" trafi do polskich kin w piątek, 30 października.
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