Czy to nowi Jonas Brothers? Zwiastun "Camp Rock 3"

Jeśli tęskniliście za Connect 3, mamy dobrą wiadomość: Disney zaprezentował pierwszy zwiastun zbliżającego się "Camp Rock 3". Przy okazji poznaliśmy też datę premiery.
Zobacz zwiastun "Camp Rock 3"
"Camp Rock 3
" zadebiutuje na Disney Channel już 13 sierpnia. Dzień później film trafi na platformę Disney+. Zobaczcie pierwszą zapowiedź wideo:
Akcja "Camp Rock 3
" ma się toczyć lata po wydarzeniach przedstawionych w drugiej części. Connect 3 traci support tuż przed wielką trasą koncertową. Bracia Gray wracają więc na tytułowy obóz w nadziei, że odkryją nową obiecującą gwiazdę. Uczestnicy zaciekle walczą o szansę zagrania przed swoimi idolami. Doprowadzi to do zawiązania nieoczekiwanych sojuszy i wystawienia na próbę przyjaźni.
W "Camp Rock 3
" bracia Joe
, Nick
i Kevin Jonasowie
powrócą jako Shane, Nate i Jason Grayowie. Demi Lovato
, która wcielała się w Mitchie Torres, ma pełnić obowiązki producentki wykonawczej. Ponownie spotkamy też Marię Canals-Barrerę
, która grała Connie, matkę bohaterki. W obsadzie zobaczymy również nowe twarze: Sherry Colę
(jako Lark), Malachiego Bartona
(jako Fletcha), Liamani Segurę
(jako Sage), Lumi Pollack
(jako Rosie), Caseya Trottera
(jako Cliffa), Brooklynn Pitts
(jako Callie), Avę Jean
(jako Madison) oraz debiutującego na ekranie Hudsona Stone'a
(jako Desiego).
Kadr z "Camp Rock 3". Na zdjęciu Maria Canals-Barrera, Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas i Sherry Cola. Fot. Disney / David Astorga
Liamani Segura w filmie "Camp Rock 3". Fot. Disney / David Astorga
Malachi Barton i Liamani Segura w filmie "Camp Rock 3". Fot. Disney / David Astorga
Malachi Barton i Hudson Stone w filmie "Camp Rock 3". Fot. Disney / David Astorga
Malachi Barton, Liamani Segura, Hudson Stone, Lumi Pollack i Casey Trotter w filmie "Camp Rock 3".
Fot. Disney / David Astorga