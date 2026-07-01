Czy to nowi Jonas Brothers? Zwiastun "Camp Rock 3"

Zobacz zwiastun "Camp Rock 3"

Kadr z "Camp Rock 3". Na zdjęciu Maria Canals-Barrera, Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas i Sherry Cola. Fot. Disney / David Astorga

Liamani Segura w filmie "Camp Rock 3". Fot. Disney / David Astorga



Malachi Barton i Liamani Segura w filmie "Camp Rock 3". Fot. Disney / David Astorga

Malachi Barton i Hudson Stone w filmie "Camp Rock 3". Fot. Disney / David Astorga

Malachi Barton, Liamani Segura, Hudson Stone, Lumi Pollack i Casey Trotter w filmie "Camp Rock 3".

Fot. Disney / David Astorga