Newsy A mogły zostać koleżankami... Oto pierwszy zwiastun "Carrie"
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A mogły zostać koleżankami... Oto pierwszy zwiastun "Carrie"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Carrie%22%3A+Mike+Flanagan+adaptuje+Stephena+Kinga.+Prime+Video+pokaza%C5%82o+zwiastun-167759
A mogły zostać koleżankami... Oto pierwszy zwiastun &quot;Carrie&quot;
źródło: materialy promocyjne
Mike Flanagan pracuje aktualnie nad "The Exorcist: Martyrs". Zanim film trafi na ekrany kin, będziemy mogli obejrzeć zrealizowaną przez niego dla Prime Video adaptację "Carrie" Stephena Kinga. Podczas trwającego w San Diego Comic-Conu platforma zaprezentowała pierwszy zwiastun. 

Zobacz pierwszy zwiastun serialowej "Carrie"


Wszystkie odcinki "Carrie" trafią na Prime Video 7 października. W roli tytułowej bohaterki zobaczymy Summer H. Howell, której partnerują m.in. Samantha SloyanSiena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette i Matthew Lillard. Zobaczcie pierwszą zapowiedź wideo: 



"Carrie" po raz pierwszy została przeniesiona na ekran przez Briana De Palmę. W jego wersji w tytułową bohaterkę, pomiataną przez matkę-dewotkę (Piper Laurie) i prześladowaną przez rówieśników nastolatkę, która bierze na nich krwawy odwet, gdy odkrywa w sobie niezwykłe moce, wcieliła się Sissy Spacek (na zdjęciu niżej). Powieść doczekała się też filmowej kontynuacji zatytułowanej "Furia: Carrie 2" oraz innych adaptacji. W wyreżyserowanej przez Davida Carsona wersji z 2002 roku główną rolę zagrała Angela Bettis, w 2013 roku do kin trafiła z kolei wersja Kimberly Peirce, w której mogliśmy zobaczyć duet Chloë Grace Moretz i Julianne Moore.


Skąd znamy Mike'a Flanagana?


Mike Flanagan uznawany jest za specjalistę od adaptacji prozy Stephena Kinga. Przeniósł już na ekran "Grę Geralda", "Doktora Sna" oraz "Życie Chucka" – nowelę ze zbioru "Jest krew…". Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, przymierza się też do adaptacji "Mgły" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). W filmografii Flanagana znajdziemy też seriale na podstawie klasyki literatury grozy: "Nawiedzony dom na wzgórzu", "Nawiedzony dwór w Bly" czy "Zagładę domu Usherów". Aktualnie pracuje nad "Egzorcystą", w którym zobaczmy m.in. Scarlett Johansson, Diane LaneChiwetela Ejiofora.

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