A mogły zostać koleżankami... Oto pierwszy zwiastun "Carrie"

Mike Flanagan pracuje aktualnie nad "The Exorcist: Martyrs". Zanim film trafi na ekrany kin, będziemy mogli obejrzeć zrealizowaną przez niego dla Prime Video adaptację "Carrie" Stephena Kinga. Podczas trwającego w San Diego Comic-Conu platforma zaprezentowała pierwszy zwiastun.
Zobacz pierwszy zwiastun serialowej "Carrie"
Wszystkie odcinki "Carrie
" trafią na Prime Video 7 października. W roli tytułowej bohaterki zobaczymy Summer H. Howell
, której partnerują m.in. Samantha Sloyan
, Siena Agudong
, Alison Thornton
, Joel Oulette
i Matthew Lillard
. Zobaczcie pierwszą zapowiedź wideo:
"Carrie" po raz pierwszy została przeniesiona na ekran przez Briana De Palmę
. W jego wersji w tytułową bohaterkę, pomiataną przez matkę-dewotkę (Piper Laurie
) i prześladowaną przez rówieśników nastolatkę, która bierze na nich krwawy odwet, gdy odkrywa w sobie niezwykłe moce, wcieliła się Sissy Spacek
(na zdjęciu niżej). Powieść doczekała się też filmowej kontynuacji zatytułowanej "Furia: Carrie 2
" oraz innych adaptacji. W wyreżyserowanej przez Davida Carsona
wersji z 2002 roku główną rolę zagrała Angela Bettis
, w 2013 roku do kin trafiła z kolei wersja Kimberly Peirce
, w której mogliśmy zobaczyć duet Chloë Grace Moretz
i Julianne Moore
.
Skąd znamy Mike'a Flanagana?Mike Flanagan
uznawany jest za specjalistę od adaptacji prozy Stephena Kinga
. Przeniósł już na ekran "Grę Geralda
", "Doktora Sna
" oraz "Życie Chucka
" – nowelę ze zbioru "Jest krew…". Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, przymierza się też do adaptacji "Mgły" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
). W filmografii Flanagana
znajdziemy też seriale na podstawie klasyki literatury grozy: "Nawiedzony dom na wzgórzu
", "Nawiedzony dwór w Bly
" czy "Zagładę domu Usherów
". Aktualnie pracuje nad "Egzorcystą
", w którym zobaczmy m.in. Scarlett Johansson
, Diane Lane
i Chiwetela Ejiofora
.