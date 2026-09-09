"Carrie" powraca! Oto pełny zwiastun nadchodzącego serialu od twórcy "Życia Chucka"

Czekająca za rogiem serialowa "Carrie" jawi się jako jedna z najgorętszych horrorowych premier drugiej połowy roku. Nowa produkcja Prime Video przeniesie klasyczną opowieść Stephena Kinga w rejony licealnej teen dramy, uwspółcześniając zarazem tekst króla literackiego gatunku. Przed chwilą twórcy podzielili się nowym zwiastunem nadchodzącego serialu. Możecie zobaczyć go poniżej:
"Carrie" – zwiastun serialu
"Carrie" – pierwszy serial, ale nie pierwsza adaptacja
Jak pewnie pamiętacie, "Carrie
" po raz pierwszy została przeniesiona na ekran przez Briana De Palmę
. W jego wersji w tytułową bohaterkę, pomiataną przez matkę-dewotkę (Piper Laurie
) i prześladowaną przez rówieśników nastolatkę, która bierze na nich krwawy odwet, gdy odkrywa w sobie niezwykłe moce, wcieliła się Sissy Spacek
(na zdjęciu niżej). Powieść doczekała się też filmowej kontynuacji zatytułowanej "Furia: Carrie 2
" oraz innych adaptacji. W wyreżyserowanej przez Davida Carsona
wersji z 2002 roku główną rolę zagrała Angela Bettis
, w 2013 roku do kin trafiła z kolei wersja Kimberly Peirce
, w której mogliśmy zobaczyć duet Chloë Grace Moretz
i Julianne Moore
.
Za nową wersję odpowiada Mike Flanagan
– reżyser, który powoli staje się ekspertem od przenoszenia na ekran dziedzictwa Stephena Kinga
. W przeszłości nakręcił już między innymi takie adaptacje jak "Doktor Sen
", "Życie Chucka
" czy "Gra Geralda
". W tworzonej przez niego wersji w roli tytułowej bohaterki zobaczymy Summer H. Howell
, której partnerować będą m.in. Samantha Sloyan
, Siena Agudong
, Alison Thornton
, Joel Oulette
i Matthew Lillard
.
Wszystkie odcinki "Carrie
" trafią na Prime Video 7 października.