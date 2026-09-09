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"Carrie" powraca! Oto pełny zwiastun nadchodzącego serialu od twórcy "Życia Chucka"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Carrie%22+%E2%80%93+zwiastun+serialu.+Mro%C5%BC%C4%85ca+krew+w+%C5%BCy%C5%82ach+adaptacja+powie%C5%9Bci+Stephena+Kinga-168517
&quot;Carrie&quot; powraca! Oto pełny zwiastun nadchodzącego serialu od twórcy &quot;Życia Chucka&quot;
źródło: materialy promocyjne
Czekająca za rogiem serialowa "Carrie" jawi się jako jedna z najgorętszych horrorowych premier drugiej połowy roku. Nowa produkcja Prime Video przeniesie klasyczną opowieść Stephena Kinga w rejony licealnej teen dramy, uwspółcześniając zarazem tekst króla literackiego gatunku. Przed chwilą twórcy podzielili się nowym zwiastunem nadchodzącego serialu. Możecie zobaczyć go poniżej:

"Carrie" – zwiastun serialu





"Carrie" – pierwszy serial, ale nie pierwsza adaptacja



Jak pewnie pamiętacie, "Carrie" po raz pierwszy została przeniesiona na ekran przez Briana De Palmę. W jego wersji w tytułową bohaterkę, pomiataną przez matkę-dewotkę (Piper Laurie) i prześladowaną przez rówieśników nastolatkę, która bierze na nich krwawy odwet, gdy odkrywa w sobie niezwykłe moce, wcieliła się Sissy Spacek (na zdjęciu niżej). Powieść doczekała się też filmowej kontynuacji zatytułowanej "Furia: Carrie 2" oraz innych adaptacji. W wyreżyserowanej przez Davida Carsona wersji z 2002 roku główną rolę zagrała Angela Bettis, w 2013 roku do kin trafiła z kolei wersja Kimberly Peirce, w której mogliśmy zobaczyć duet Chloë Grace Moretz i Julianne Moore.



Za nową wersję odpowiada Mike Flanagan – reżyser, który powoli staje się ekspertem od przenoszenia na ekran dziedzictwa Stephena Kinga. W przeszłości nakręcił już między innymi takie adaptacje jak "Doktor Sen", "Życie Chucka" czy "Gra Geralda". W tworzonej przez niego wersji w roli tytułowej bohaterki zobaczymy Summer H. Howell, której partnerować będą m.in. Samantha Sloyan, Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette i Matthew Lillard.

Wszystkie odcinki "Carrie" trafią na Prime Video 7 października.

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