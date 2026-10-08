"Carrie" dopiero się zaczęła? Tak Mike Flanagan mógłby rozwinąć historię

"Carrie" Mike'a Flanagana zadebiutowała na Prime Video jako miniserial, ale jej twórca od początku widział potencjał na opowiedzenie większej historii. Jak informowaliśmy kilka dni temu, Flanagan zdradził, że jego wymarzony scenariusz zakłada aż trzy sezony serialu opartego na powieści Stephena Kinga. UWAGA! Poniżej spoilery dotyczące "Carrie", łącznie z finałem.
Czy Flanagan będzie kontynuować historię z "Carrie"?
Wszystkie osiem odcinków "Carrie
" trafiło na Prime Video 7 października. Choć platforma nie ogłosiła jeszcze, czy zamówi kolejny sezon, finał pozostawił sporo otwartych wątków. Flanagan
nie zdradził dokładnego planu dla kolejnych sezonów, ale pierwszy z nich miałby stanowić dopiero początek przemiany bohaterki. W jego wersji Carrie White nie ginie podczas wydarzeń w liceum, jak w powieści Kinga
i filmie Briana De Palmy
. Po masakrze na balu maturalnym ucieka razem z Emaline, swoją przyjaciółką posiadającą zdolność projekcji astralnej.
Finał pierwszego sezonu daje twórcom mnóstwo miejsca na kontynuację. Dziennikarka portalu Screen Rant zauważa, że naturalną osią 2. sezonu mogłyby stać się dalsze losy uciekających Carrie i Emaline.
W finale bohaterki ruszają w nieznanym kierunku, ukrywając cel podróży ze strachu przed Caitlyn - telepatką pracującą dla tajemniczej grupy Adelaide.
Adelaide i jej grupa były obecne w historii od początku, ale dopiero finał pokazał, jak ważną rolę mogą odegrać w przyszłości. Ich konflikt z Emaline jest zdecydowanie bardziej skomplikowany, niż mogło się początkowo wydawać. Obie strony mają też własne powody, by interesować się Carrie.
Potencjalny drugi sezon miałby więc sporo nowych możliwości, których nie było w oryginalnej historii Kinga
. Pisarz nigdy nie stworzył oficjalnej kontynuacji jej historii. Flanagan
, który już teraz mocno zmienił materiał źródłowy, może zatem rozwijać tę opowieść niemal całkowicie po swojemu. Twórca zasugerował przy okazji, że jego "Carrie" może być częścią większego świata Kinga
. W jednym z dialogów Adelaide wspomina o ludziach, którzy mają w sobie "lśnienie". Flanagan
pracuje obecnie również nad serialową adaptacją "Mrocznej Wieży" i przyznał w rozmowie z TV Insider, że widzi "Carrie
" oraz "Mroczną Wieżę" jako historie funkcjonujące w ramach tego samego, większego uniwersum.
"Carrie" - zwiastun