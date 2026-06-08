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"Castlevania: Belmont's Curse" z datą premiery. Świętuj 40-lecie serii

Xbox / autor: /
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&quot;Castlevania: Belmont's Curse&quot; z datą premiery. Świętuj 40-lecie serii
Konami ma urodzinowy prezent dla wszystkich fanów serii "Castlevania". Cykl świętuje swoje 40-lecie i w czasie XBOX Games Showcase dowiedzieliśmy, kiedy zagramy w najnowszą odsłonę - "Castlevania: Belmont's Curse".

Czy "Castlevania: Belmont's Curse" podbije serca graczy?



"Castlevania: Belmont's Curse" zadebiutuje na wszystkich najważniejszych konsolach oraz na PC. Jest swoistym prequelem "Castlevania III: Dracula's Curse", ponieważ rozgrywa się 23 lata przed wydarzeniami z tamtej gry.

W czasie prezentacji na XBOX Games Showcase ujawniono, że "Castlevania: Belmont's Curse" trafi na 15 października.

Jest rok 1499. Paryż jest trawiony przez pożary, a z cienia wynurzają się monstrualne stworzenia. Pogromca Draculi, Trevor Belmont, i jego córka Rose wyruszają na stojące w ogniu ulice miasta zbrojni w legendarny, święty bicz, Zabójcę Wampirów, aby zapolować na bestie i otworzyć podwoje złowrogiego zamczyska. Rose zostaje niebawem wplątana w mroczną intrygę, która rozgrywa się w tle. Czy zdoła ocalić Paryż przed zniszczeniem?

Zwiastun gry "Castlevania: Belmont's Curse"



Castlevania Belmont's Curse  (2026)

 Castlevania Belmont's Curse

Castlevania: Lords of Shadow  (2010)

 Castlevania: Lords of Shadow

Castlevania: Lords of Shadow 2  (2014)

 Castlevania: Lords of Shadow 2

Castlevania: Symphony of the Night  (1997)

 Castlevania: Symphony of the Night

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