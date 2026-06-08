"Castlevania: Belmont's Curse" z datą premiery. Świętuj 40-lecie serii

Konami ma urodzinowy prezent dla wszystkich fanów serii "Castlevania". Cykl świętuje swoje 40-lecie i w czasie XBOX Games Showcase dowiedzieliśmy, kiedy zagramy w najnowszą odsłonę - "Castlevania: Belmont's Curse".
Czy "Castlevania: Belmont's Curse" podbije serca graczy?
Jest rok 1499. Paryż jest trawiony przez pożary, a z cienia wynurzają się monstrualne stworzenia. Pogromca Draculi, Trevor Belmont, i jego córka Rose wyruszają na stojące w ogniu ulice miasta zbrojni w legendarny, święty bicz, Zabójcę Wampirów, aby zapolować na bestie i otworzyć podwoje złowrogiego zamczyska. Rose zostaje niebawem wplątana w mroczną intrygę, która rozgrywa się w tle. Czy zdoła ocalić Paryż przed zniszczeniem?