"Ceasefire": Scenarzysta "W imię ojca" opowie o zawieszeniu broni w Irlandii Północnej

Terry George – współscenarzysta dramatu "W imię ojca" – ponownie opowie o Irlandii Północnej. Jego nowy projekt, thriller polityczny zatytułowany "Ceasefire", zostanie przedstawiony na targach w Cannes.
Co wiemy o "Ceasefire"?
W obsadzie "Ceasefire
" znaleźli się Chris O'Dowd
, Jane Fonda
, Ciarán Hinds
, John C. Reilly
i Tom Hollander
. George
będzie pracował na podstawie własnego scenariusza. Prace na planie rozpoczną się jeszcze w tym roku. Materiał powstanie w Irlandii.
Chris O'Dowd na premierze filmu "Sprawiedliwość owiec"
Ciarán Hinds na premierze filmu "Czy mnie słychać?"
John C. Reilly podczas ceremonii zamknięcia ubiegłorocznego festiwalu w Cannes
Tom Hollander na premierze serialu "Potwór: Historia Eda Geina"
Film opowie prawdziwą historię Nialla O'Dowda (Chris O'Dowd
) – irlandzko-amerykańskiego dziennikarza, założyciela wydawanych w USA magazynów "Irish Voice", "Irish America" czy "Home and Away", który odegrał zakulisową rolę w porozumieniu wielkopiątkowym. W "Ceasefire
" poznamy kulisy jego tajnego pośrednictwa między IRA a administracją Billa Clintona
. W obliczu zamachów bombowych i politycznej zdrady O'Dowd ryzykował życie, aby zapewnić trwałe zawieszenie broni między śmiertelnymi wrogami. Jane Fonda
wcieli się w reprezentującą Stany Zjednoczone w Dublinie ambasadorkę Jean Kennedy Smith. John C. Reilly
zagra kongresmena Billa Morrrisona, a Ciarán Hinds
– CEO Billa Flynna. Wśród producentów znaleźli się Trevor Birney
i Patrick O'Neill
. Reżyser Terry George
skomentował: "Ceasefire" opowiada o delikatnej, niebezpiecznej i często niewidzialnej pracy, jaką trzeba wykonać, by doprowadzić do końca konfliktu. To opowieść o wierze, że dialog może zatryumfować nad przemocą. (…) Możliwość opowiedzenia tej historii jest dla mnie zaszczytem.
Aktualnie filmografię Terry'ego George'a
zamyka dramat historyczny "Przyrzeczenie
", w którym główne role zagrali Oscar Isaac
, Christian Bale
i Charlotte Le Bon
. Przypominamy zwiastun: