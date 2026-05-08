"Ceasefire": Scenarzysta "W imię ojca" opowie o zawieszeniu broni w Irlandii Północnej

Deadline
źródło: Getty Images
autor: Monica Schipper
Terry George – współscenarzysta dramatu "W imię ojca" – ponownie opowie o Irlandii Północnej. Jego nowy projekt, thriller polityczny zatytułowany "Ceasefire", zostanie przedstawiony na targach w Cannes.

Co wiemy o "Ceasefire"?


W obsadzie "Ceasefire" znaleźli się Chris O'Dowd, Jane Fonda, Ciarán Hinds, John C. Reilly i Tom HollanderGeorge będzie pracował na podstawie własnego scenariusza. Prace na planie rozpoczną się jeszcze w tym roku. Materiał powstanie w Irlandii.

Chris O'Dowd na premierze filmu "Sprawiedliwość owiec"
Ciarán Hinds na premierze filmu "Czy mnie słychać?"
John C. Reilly podczas ceremonii zamknięcia ubiegłorocznego festiwalu w Cannes
Tom Hollander na premierze serialu "Potwór: Historia Eda Geina"

Film opowie prawdziwą historię Nialla O'Dowda (Chris O'Dowd) – irlandzko-amerykańskiego dziennikarza, założyciela wydawanych w USA magazynów "Irish Voice", "Irish America" czy "Home and Away", który odegrał zakulisową rolę w porozumieniu wielkopiątkowym. W "Ceasefire" poznamy kulisy jego tajnego pośrednictwa między IRA a administracją Billa Clintona. W obliczu zamachów bombowych i politycznej zdrady O'Dowd ryzykował życie, aby zapewnić trwałe zawieszenie broni między śmiertelnymi wrogami.

Jane Fonda wcieli się w reprezentującą Stany Zjednoczone w Dublinie ambasadorkę Jean Kennedy Smith. John C. Reilly zagra kongresmena Billa Morrrisona, a Ciarán Hinds  – CEO Billa Flynna. Wśród producentów znaleźli się Trevor Birney i Patrick O'Neill. Reżyser Terry George skomentował:

"Ceasefire" opowiada o delikatnej, niebezpiecznej i często niewidzialnej pracy, jaką trzeba wykonać, by doprowadzić do końca konfliktu. To opowieść o wierze, że dialog może zatryumfować nad przemocą. (…) Możliwość opowiedzenia tej historii jest dla mnie zaszczytem.

Zobacz zwiastun "Przyrzeczenia"


Aktualnie filmografię Terry'ego George'a zamyka dramat historyczny "Przyrzeczenie", w którym główne role zagrali Oscar Isaac, Christian Bale i Charlotte Le Bon. Przypominamy zwiastun:

